1-1-18, 12:00 uur: babygeluk!

RODEN – Iets te vroeg, maar hij kon niet langer wachten. Op 1 januari, klokslag 12 uur is Lars van der Velde na 33 weken binnen zitten geboren! Lars is de zoon Feikje en Arjan van der Velde én broertje van Mats uit Roden. De kleine spruit maakt het uitstekend, laat moeder Feikje weten. “Hij doet het zó goed, dat hij al in z’n eigen bedje in het Wilhelmina Ziekenhuis mag slapen.” Een raketbevalling was het. Om 9 uur had Feikje nog 3 centimeter ontsluiting, om 12 uur lag Lars al op haar buik. Grote broer Mats van drie is vooral apetrots. Met een groot speelrek wilde hij zijn babybroertje blij maken. Wanneer Lars naar zijn eigen huis gaat, is nog niet helemaal zeker, maar als het zo doorgaat zal dat niet al te lang meer duren. Een ding is zeker: bij thuiskomst wachten er geweldige cadeaus, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers!