10 jaar Kledingbank in vogelvlucht

NOORDENVELD – Het is inmiddels 10 jaar geleden: op 27 juli 2007 werd bij de notaris de akte tot oprichting van de Stichting Kledingbank Noordenveld getekend, een initiatief van het Minima Platvorm. Met ingang van 16 maart 2008 werd er een pand betrokken aan de eerste Energieweg 17 in Roden. Er wordt samengewerkt met huisartsen, maatschappelijk werk, de kerken, thuishulp, ISD en UWV. Het aanbod van kleding door particulieren is grandioos. Tevens werd de Kledingbank financieel ondersteund door diverse plaatselijke ondernemers, die de opknapbeurten voor het pand en de kledingrekken voor hun rekening namen. Verder kan de Kledingbank rekenen op financiële steun van de kerken en wordt er –samen met de Voedselbank- jaarlijks een sponsoractie op touw gezet. Vanaf het begin hebben de gemeentes Noordenveld en Leek de Kledingbank een warm hart toegedragen middels een startsubsidie, bemiddeling bij huisvesting en een jaarlijkse subsidie van beide gemeenten. Nieuwe vrijwilligers worden gevonden via de ISD. “Er zijn in de afgelopen 10 jaar enorm veel creatieve initiatieven ontplooid door het bedrijfsleven in onze gemeentes”, schrijft secretaris van de Kledingbank Noordenveld Vera Wagenaar. “In samenwerking met het Oranjefonds kunnen we jaarlijks klussen aanpakken waardoor de Kledingbank er gezellig uit blijft zien. Leerlingen van de Esborg smeerden broodjes en een horeca ondernemer leverde soep. Jaarlijks organiseren wij een kledingactie voor kinderen uit Wit Rusland en een speelgoedactie met Sint Nicolaas.” Het aantal klanten dat de kledingbank bezoekt is in 10 jaar tijd opgelopen van ongeveer 400 tot ruim 700 mensen. Daaruit blijkt hoe nodig de aanwezig van de Kledingbank in de gemeente is. Wagenaar: “Het bestuur wil alle vrijwilligers, particulieren, pers, bedrijfsleven, kerken en de gemeenten hartelijk bedanken voor de ondersteuning in de afgelopen 10 jaar. Samen zorgen we er voor dat mensen met een laag inkomen toch goed gekleed en geschoeid kunnen gaan.”