17-jarige dame uit Leek van fiets gerukt en mishandeld

LEEK – Een vreselijk verhaal. De 17-jarige dochter van Janet Hageman (43) uit Leek is vorige week donderdagavond mishandeld door een groep jongelui. Ter hoogte van de Lindesteinlaan in Leek werd Zoë van haar fiets gerukt en in elkaar geslagen. Het meisje had al langere tijd last van pesterijen. Hieronder lees je het gruwelijke verhaal dat haar moeder schreef op Facebook.

Door: Janet Hageman

En dan wordt je grootste angst waarheid. Je dochter belt je op in paniek dat ze WEER achter haar aan zitten. Bleef het maanden bij schelden, cyberpesten, bedreigingen, haar onder de deo spuiten, was ik daar nu live getuige van aan de andere kant van de telefoon dat ze van haar fiets werd afgetrokken en in elkaar geslagen. Je weet niet wat je overkomt wanneer je kind in blinde paniek roept aan de telefoon mama kom snel aub met de daarop volgende auw, blijf van me af, geschreeuw van pijn en doodsangst en daartussendoor nog een hele hoop mama kom snel, snel….Je sterft toch duizend doden als mama???

Ondertussen liep mama als een gek naar buiten met haar jongste telg van 9 net gepoetst en klaar om naar bed te gaan in allerijl naar buiten alwaar ze zichzelf buiten sloot zonder haar autosleutels en nog steeds live getuigende zijn van het feit dat haar kind klappen kreeg. In nog net gecontroleerde paniek bij de overburen op het raam geklopt nee gebonkt….Ik heb vervoer nodig nu!! Rij me naar de Lindensteinlaan nu!! Mijn telefoon immer nog op luidspreker had buurvrouw meteen door dat er iets niet goed zat en ging op sokken met buurman direct de auto starten. Het was een ritje van nog geen paar minuten die mij een eeuwigheid leken te duren met MIJN meiske op de achtergrond in doodsangst…schreeuwend..huilend…Blijf van me af..ga weg…Mama..mama..Kun je het je even voorstellen??? Daar aangekomen stond er gewoon een groep achter van min. 15 a 20 jeugdigen/jongvolwassenen met hun telefoons het op te nemen. Dat waar je vaker filmpjes van ziet op internet? Wij zaten in die film!!

Kun je het voorstellen vraag ik nogmaals?? Wat is er met de jeugd gebeurt? Ik heb dit maatschappelijke probleem/fenomeen al vaker aan de kaak gesteld in mijn omgeving..ouders…zelfs met de politie en kreeg iedere keer nul op mijn reques…..Ja inderdaad mijn dochter heeft ADD ja inderdaad mijn dochter heeft een disharmonisch profiel en kan niet (goed en adequaat) voor zichzelf opkomen! Er zijn in onze kennissenkring 2 minderjarigen die zelfmoord hebben gepleegd met een soortgelijke of aanverwante beperking en een daarop ontzettend schrijnende pestverleden……tot aan de dood mensen!! Zoë heeft zich dit enorm aangetrokken. Is een lief kind die NIET tegen onrecht kan, niet in staat is om voor zichzelf op te komen, haar door iedereen het kaas van haar brood laat eten,snel naar binnen keert. En dat mijn beste mensen zijn de kinderen die gepest worden!!

De pesters hebben het zelf ook niet makkelijk..Zij zijn thuis vaak veelal “onzichtbaar ” en jagen op anderen die in hun ogen zwakker zijn, maar die wel iets hebben dat wat zij niet bezitten. Jij bent thuis iig zichtbaar en ik niet. Dus ik doe met jou wat ik wil en ik heb ook heel goed door dat ik dit met jou kan doen. Ze hebben al vroeg leren manipuleren. Ik weet doorgaans ook precies bij welke ouders je gewoon niet wordt ontvangen (als je begrijpt wat ik bedoel). Ik ga later vandaag mijn fb account voorlopig even deactiveren en er “zichtbaar” enorm voor mijn dochter zijn!! Want van haar kleine beetje eigenwaarde is reeds helemaal niets meer over. Ik eindig dit schrijven met een zinnetje van 3 woorden. Het is een song van The Cranberries die ik gistermiddag nog op de radio hoorde…..Does anyone care..!!!