180 tips overval pizzeria Marum

MARUM – Werk aan de winkel voor de politie in de zaak rond de overval op de pizzeria in Marum van afgelopen 30 oktober. De zaak werd dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht behandel. Maar liefst 180 tips kwamen er binnen. De eigenaar werd tijdens de overval knock-out geslagen. Op de camerabeelden zijn twee mannen te zien die direct op het slachtoffer begonnen in te meppen. De overvallers lieten de eigenaar gewond achter en gingen er met de kassa en (de vooralsnog onbekende) inhoud vandoor.