1e Editie Univé Jeugd Boarding Toernooi groot succes

LEEK – Het was even heel wat anders. In plaats van het Univé Jeugdgala stond er nu ineens een boarding op het veld. De toernooicommissie van vv TLC had, eind oktober 2018, groen licht gekregen van het bestuur om het over een andere boeg te gooien. Vanaf november werden er verschillende voetbalverenigingen in de regio aangeschreven om deel te nemen. Voorheen konden verenigingen zich inschrijven voor deelname maar door de geringe voorbereidingstijd koos de organisatie ervoor om de clubs/teams direct te benaderen. Dit ging niet zonder slag of stoot en kostte Karin Woortmeijer de nodige grijze haren. Mede door haar inzet slaagde de organisatie erin om een tweedaags (resp.23 december 2018 en 4 januari 2019) toernooi neer te zetten die voetbalplezier zou bieden aan 85 jeugdteams van de JO8 t/m de JO17.

Of er een tweede editie komt laat de organisatie in het midden. ”De huur van de boarding (BBFreestyle Groningen) is een grote kostenpost. Hoewel wij dit jaar konden rekenen op vele sponsors en vrijwilligers, waarvoor grote dank, zal een volgende editie hierop nog meer een beroep gaan doen om in ieder geval financieel quitte te draaien”, aldus de voorzitter.

“Wij zullen de komende periode gaan gebruiken om te evalueren. Deelgenomen clubs/teams krijgen een enquêteformulier toegestuurd om eventuele verbeterpunten aan te dragen. Als wij dit alles goed in kaart hebben kunnen wij gaan nadenken over een eventuele tweede editie”, aldus de voorzitter toernooicommissie van vv TLC.