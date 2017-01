Klaas Smid roept 2017 uit tot jaar van de democratie

NOORDENVELD – 2017 wordt het jaar van de democratie voor Noordenveld. En stilstaan bij het belang van een democratische samenleving is hoognodig, want democratie lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet. Dat zei burgemeester Klaas Smid gisteravond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. Smid uitte kritiek op het gebruik (lees misbruik) van sociale media. Ze geven lang niet altijd een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. Er wordt veelvuldig gekwetst op internet en zo gaat de nuance verloren, stelde Smid die dieper wilde ingaan op de betekenis van democratie. “Democratie vraagt tegenspraak, dialoog en debat.” De burgemeester roept inwoners op om bij te dragen aan het jaar van de democratie. Hij is benieuwd wat zij eronder verstaan. Daarvoor lagen er speciale kaartjes in de hal van het gemeentehuis. Een uitgebreid verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst in de Krant van volgende week dinsdag!