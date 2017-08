23 augustus nieuwe scootmobielrit

NOORDENVELD – Op woensdagmiddag 23 augustus staat de derde scootmobielrit in Noordenveld gepland. De route is een verrassing. De start is om 14.00 uur vanaf Zorgplaza aan de Kanaalstraat 27 in Roden. Per rit kunnen maximaal 12 scootmobiels meerijden. Dit vanwege de veiligheid. Er is nog plek voor een paar mensen. Een tocht is ongeveer 15 kilometer. Tussendoor wordt er gepauzeerd voor koffie en wat lekkers, aangeboden door Zorgplaza. Graag van tevoren aanmelden bij WiN op telefoonnummer 050-3176500 of via postbus@welzijninnoordenveld.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens een rit gaan ook verkeersregelaars mee. Lijkt u dat leuk om te doen? Er wordt nog druk naar vrijwilligers gezocht. De organisatie van de scootmobielritten is in handen van een werkgroep met vertegenwoordigers van Zorgplaza, WiN, Noordenveld Beweegt en het Gehandicaptenplatform.