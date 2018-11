23e Intersport Superstore Herfstcross in aantocht

NORG – In Norg vindt zaterdag 24 november de drieëntwintigste editie van de Intersport Superstore Roden Herfstcross plaats. De canicross start om 11:45, de senioren starten om 14.30 uur, vanaf 13.15 uur is de Roma Opticiens jeugdcross aan de beurt. De organisatie is in handen van de Stichting Loopsport Norg. Het parcours is geheel onverhard en heeft een lengte van in totaal ongeveer negen kilometer, drie ronden van drie kilometer. De cross is de laatste wedstrijd van 2018 van het loopcircuit Noord Nederland.

De ‘cross-zaterdag’ start dus vanaf 11:45 met de canicross. Canicross is hardlopen met je hond in de natuur waarbij baas en hond een combinatie vormen die bij voorkeur hardlopend een overwegend onverhard parcours afleggen. De hond is daarbij aangelijnd. Canicross is voortgekomen uit de sledehondensport en als zodanig vanuit Canada overgewaaid naar Europa. Canis is het Latijnse woord voor hond en cross het Engelstalige woord voor veldlopen. De Canicross telt mee voor de Noordelijke Canicross Competitie. Snel inschrijven is raadzaam, wil je verzekerd zijn van een startnummer. Er is namelijk plek voor maximaal 40 koppels.

Vanaf 13.15 uur is het tijd voor de jeugdcross. Vanaf 13.15 uur kunnen kinderen tot en met zeven jaar hun vijfhonderd meter afleggen. Om 13.25 uur starten de acht- en negenjarigen voor de kilometer en om 13.35 uur begint de categorie 10 tot en met 12 jaar voor hun 1500 meter. Dertien- tot en met vijftienjarigen lopen vanaf 13.45 uur twee kilometer. Jeugd betaalt vier euro om deel te nemen en ook deze cross gaat over een volledig onverhard bosparcours. Om 14.30 uur beginnen de senioren aan de negen ongetwijfeld zware kilometers. Er zijn diverse prijzen te winnen en iedere deelnemer krijgt een leuke herinnering. Senioren worden naast de traditionele mueslibol getrakteerd op een overheerlijke pepernotenbrood van sponsor Bakkerij van Esch.

Intersport Superstore Roden steunt de crossloop al jaren als hoofdsponsor. Het bedrijf van Emiel en Catrin van der Heide biedt een ruime keuze in een uitgebreid assortiment aan sterke A-merken en exclusieve merken en is bij de uitstek de specialist in onder meer voetbal, fitness, outdoor, running, wandelen, zwemmen en indoor. Ook leuk: wanneer je de bevestigingsmail van je inschrijving meeneemt naar Intersport, krijg je bij aankoop van je sportspullen het inschrijfbedrag terug. De hoofdsponsor past uitstekend bij Loopgroep Norg, een groep die al sinds november 1990 bestaat. Men traint iedere zondag in de prachtige bossen van de Langeloerduinen in Norg. Steevast wordt verzameld op de onverharde parkeerplaats tegenover de Norgerberg, waar telkens vanaf 9.30 uur getraind wordt. De trainingen duren een uur tot vijf kwartier en worden gegeven dor gediplomeerde trainers. Voor alle lopers zijn de trainingen goed te doen. Ook beginnende lopers zijn welkom. Naast serieuze trainingen staat ook gezelligheid voorop. In aanloop naar de herfstcross konden zowel volwassenen als kinderen gratis trainen. Zes keer zelfs, in samenwerking met beweegdorp Norg.

De Stichting Loopsport Norg is ontstaan uit Loopgroep Norg en is opgericht in 1997. Doel van de stichting is het promoten en bevorderen van de loopsport in Norg en omstreken. De vaste activiteit van de stichting – onder voorzitterschap van Gerard Meijers- is dus het organiseren van de herfstcross. De organisatie van de Intersport Superstore Roden Herfstcross staat bekend als perfect. Er is kleed- en douchegelegenheid aanwezig en inschrijven voor de loop kan op zaterdag 24 november van 12.00 uur tot 14.00 uur in de kantine van voetbalvereniging Gomos aan de Schapendrift. Opgeven kan overigens ook via www.inschrijven.nl. Jeugd betaalt 4 euro inschrijfgeld, voor senioren en canicrossers zijn de kosten 8 euro. Bij na-inschrijving betaalt de jeugd 5 euro, senioren 10 euro. Voor canicrossers is na-inschrijven niet mogelijk.

Activiteit: Intersport Superstore herfstcross

Organisatie: Stichting Loopsport Norg

Datum: 24 november

Tijd: 11:45 uur (canicrossers), 13.15 uur (junioren) en 14.30 uur (senioren)

Inschrijven: www.inschrijven.nl of via www.loopsportnorg.nl

Informatie: www.loopsportnorg.nl

Contact: Egbert Wendel, loopsportnorg@home.nl of 0592-614141.