25 jaar Wintersportcentrum Snow & Co; spectaculaire aanbiedingen!

RODEN – Al 25 jaar weten wintersportliefhebbers het: de allerbeste voorbereiding voor je wintersport begint in Roden. Ooit begonnen met één skibaan aan de Produktieweg, uitgegroeid tot een fullservice wintersportcentrum met twee banen, een hypermoderne onderhoudsafdeling én een wintersportshop van 1.500 vierkante meter. Dit seizoen bestaat Snow & Co 25 jaar. En dat viert het wintersportcentrum met grandioze aanbiedingen op de open dagen van 11 en 12 november. Om maar even één te noemen: 25 procent korting op de allernieuwste collectie kleding, ski’s, schoenen en snowboards!

En dat is nog niet alles. Snow & Co beschikt sinds dit seizoen over het nieuwste technische hoogstandje uit Oosterrijk: een hightech onderhoudsmachine van Wintersteiger. Na een onderhoudsbeurt met deze machine zijn je ski’s en snowboard weer in fabrieksstaat. En wanneer je ze brengt op 11 en 12 november gebeurt dat ook nog eens extra voordelig. Vraag naar het brons, zilver & goud pakket!

Ook prettig: bij Snow & Co ben je verzekerd van skischoenen die zitten als je favoriete sneakers. Niets vervelender dan pijnlijke voeten tijdens je wintersport. Toch komt het veel voor, weet Emiel van der Heide van Snow & Co. “Zere voeten hoef je niet langer voor lief te nemen. Met geavanceerde apparatuur maken we skischoenen perfect passend om iedere voet. Onze medewerkers zijn opgeleid tot bootfitting-specialisten en we hebben zelfs een voetkundig sportadviseur rondlopen die zijn opleiding heeft genoten aan de academie voor Podologie. Precies op die plekken waar drukpunten zich bevinden passen wij de schoen door verhitting aan. En met de speciaal naar de voet gevormde inlegzolen zitten ook je skischoenen als gegoten. Uiteindelijk kunnen de skischoenen nog getest worden op de indoor skibaan.”

Pieter Waning heeft met zijn skischool ook spectaculaire aanbiedingen, waaronder: 10 procent korting op de reguliere lessen, mits deze geboekt worden tijdens de open dagen. Hij nodigt iedereen uit om de banen gratis uit te proberen tijdens de open dagen! En voor wie niet de baan op wil maar even lekker wil genieten van een ultieme wintersportsfeer: Snow & Co regelt heerlijke hapjes en drankjes waaronder de ‘Roner’, de kruidenlikeur uit Roden. Mede mogelijk gemaakt door Cruwijn en Zuivelhoeve. Direct blokken in je agenda dus: zaterdag 11 en zondag 12 november open dagen Snow & Co! Gedempte Haven 7 Roden. Telefoon: 050-5018385 Web: www.snow-co.nl