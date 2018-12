25-jarig bestaan van Obs de Tandem in aantocht

RODEN – Op 29 juni 2019 wordt gevierd dat basisschool “De Tandem” in Roden 25 jaar bestaat. De organisatie is in handen van een commissie die bestaat uit (oud) leerkrachten. Deze commissie heeft een stichting opgericht onder de naam “Vrienden van De Tandem”. Holland & Van der Woude notarissen en adviseurs te Roden heeft er voor gezorgd dat het oprichten van bovengenoemde stichting zeer soepel is verlopen. De Tandem hoopt op een grote opkomst van oud-leerlingen en (oud)leerkrachten, MR-leden, OR-leden en de overblijfouders.