Horoscoop 11-4-2017

Wat staat er deze week allemaal voor u in de sterren? Veel! Dit is belangrijk voor de periode van 11 april tot en met 17 april 2017:

RAM (21 mrt. t/m 21 april): Hoewel u het gevoel heeft dat u even wat tijd voor uzelf nodig heeft, is het toch zaak de mensen op te zoeken deze week. U kunt namelijk contacten op doen, die u later nog eens heel hard nodig heeft.

STIER (22 april t/m 21 mei): Benader de wereld met een open blik en probeer uw gebruikelijke cynisme en achterdocht achterwege te laten. U zult merken dat uw eerste snelle mening niet altijd de juiste is.

TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni): Een ruzie met uw partner zit deze week maar in een klein hoekje. Jullie lopen beiden op jullie tenen en dus kan het niet uitblijven dat er een ontlading komt. Zorg wel dat jullie het ook weer bijleggen.

KREEFT (22 juni t/m 22 juli): Het kost u moeite om u aan te passen aan de mensen om u heen, maar wanneer uw partner zo duidelijk aangeeft dat u hem/haar ruimte moet geven, heeft u weinig keus, beste Kreeft.

LEEUW (23 juli t/m 23 aug): Durf te geloven in uw eigen kunnen en mogelijkheden en sta daar ook voor, want alleen dan kunt u deze week een leuk voordeeltje of promotie verwachten. Een goede boost voor uw zelfvertrouwen wat onlangs nog een flinke deuk opliep.

MAAGD (24 aug. t/m 23 sept.): Er komen nieuwe mensen op uw pad met wie u vanaf het eerste moment een goede klik heeft. Er ontstaat al snel een band en het contact geeft u een goed gevoel.

WEEGSCHAAL (24 sept. t/m 23 okt.): Deze week kan men u beter bruggenbouwer noemen in plaats van Weegschaal. U bent in staat om mensen en zaken met elkaar te verbinden om zo tot bijzondere en verrassende resultaten te komen.

SCHORPIOEN (24 okt. t/m 22 nov.): U en uw partner komen lijnrecht tegenover elkaar te staan en de discussie waarin jullie verzanden kan jullie relatie maken of breken. De kans dat jullie samen verder gaan, lijkt niet zo groot.

BOOGSCHUTTER (23 nov. t/m 21 dec.): Zoek een goede uitlaatklep voor uw creativiteit en fantasie. Er kunnen bijzondere dingen uit uw handen ontstaan, bovendien is het de perfecte ontspanning.

STEENBOK (22 dec. t/m 20 jan.): Na een periode waarin u veel bezig bent geweest met wat achter u ligt, lukt het u nu weer vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken. En wellicht ook al een hele nieuwe weg in te slaan.

WATERMAN (21 jan. t/m 20 feb.): U bent deze week het middelpunt van waar u ook bent en alsof het uw natuur is, zoekt u dit ook op. U vindt het fijn aandacht te krijgen en bewonderd te worden.

VISSEN (21 feb. t/m 20 mrt.): Over energie niet te klagen bij de Vissen. U kunt bergen verzetten en bent dus lekker aan het aanpakken op uw werk deze week. Ook thuis bent u komt er veel uit uw handen.