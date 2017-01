260 kinderen van obs de Marke op de ijsbaan

RODEN – Al weken zaten ze erop te azen. En telkens ging het op het allerlaatste moment niet door. Maandag wilden ze nog gaan. Maar de ijsmeesters gaven een no go. Vandaag lukte het toch nog: met de hele school naar de ijsbaan in Roden! 260 kinderen van groep 1 tot en met groep 8 vermaken zich kostelijk op het ijs. Zelfs de Elfstedentocht wordt geschaatst. Directrice José Wolters, die overigens zelf geen ijzers onder heeft, genoot van al haar kroost. Hoe mooi wil je het hebben? Zie ook het filmpje op de site en de Facebook-pagina van de Krant.