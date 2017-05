Nu schilderen of nog even wachten?

Buitenschilderwerk gaat gemiddeld zo’n zes jaar mee. Hoe lang precies, hangt af van bijvoorbeeld de houtsoort, de kwaliteit van de verf en weersinvloeden. Moet ú al in actie komen?

Een goede verflaag beschermt uw huis tegen regen, zon en wind. Onvoldoende beschermd hout kan leiden tot houtrot en klemmende deuren en ramen. Kozijnen laten herstellen en opnieuw schilderen is een stuk duurder dan alleen een schilderbeurt.

De beste graadmeter

De zuidwestkant van de woning is de beste graadmeter om de staat van uw schilderwerk te beoordelen, omdat deze zijde het zwaarst wordt belast door weersinvloeden. Let vooral op de liggende delen. Die zijn het meest kwetsbaar, omdat de zon hier lang op schijnt en vocht zich hier ophoopt. Het schilderwerk is aan vernieuwing toe als:

de verf ‘poedert’ en niet meer goed dekt; de verflaag geeft af

het schilderwerk blaasjes of scheurtjes vertoont of loslaat

er andere schade is, zoals houtrot

het buitenschilderwerk is verkleurd.

In het gratis e-book van Vereniging Eigen Huis leest u waar u op moet letten en wanneer u aan de slag moet.



Buitenschilderwerk uitbesteden?

Doe dan mee met de Collectieve Inkoop Schilderwerk van Vereniging Eigen Huis. Gekwalificeerde schilders gaan voor u aan de slag, voor een goede prijs en met zes jaar garantie. Vraag eenvoudig en snel een vrijblijvende offerte aan.