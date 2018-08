3 Bijzondere Masterclasses, door 3 bekende kunstenaars!

RODEN – Op 31 augustus kun je tijdens het Wat ’n Kunstfestival 3 verschillende Masterclasses volgen die gegeven worden door 3 bekende kunstenaars. Hieronder vind je alle informatie:

1.Masterclass Sam Drukker “Schilderen met een Krijtje”

Lijn bestaat niet. In deze Masterclass wordt het menselijk lichaam geschilderd met een ‘krijtje’. Door de enorme landelijke belangstelling vindt er een 2e Masterclass plaats met dank aan de TSR die zo flexibel was om haar atelier een extra dagdeel te verhuren!

Sam Drukker

Sam Drukker (Goes, 1957) studeerde aan de academie Minerva te Groningen en kreeg daar onder andere les van Matthijs Röling. Na zijn studie werkte hij onder meer in Parijs en Barcelona. Naast zijn vak als autonoom kunstenaar doceert hij aan de Wackers Academie in Amsterdam en was hij oprichter van het Nederlands Portretschap waar hij tot 2000 lid van was.

In 2011 werd Sam Drukker gekozen tot kunstenaar van het jaar 2011, hij zat in de finale met o.a. Marlene Dumas, Erwin Olaf, Anton Corbijn.

Schilderijen van Sam Drukker zijn geëxposeerd in verscheidene musea, waaronder het Joods Historisch Museum, het Drents Museum en Museum van Loon.

Afgelopen juni stond in de Volkskrant Magazine een artikel naar aanleiding van de tentoonstelling High Society over 6 eeuwen portretkunst in het Rijksmuseum Amsterdam.

Masterclass:

Sam Drukker heeft speciaal voor deze materclass in Roden “ schilderen met een krijtje” bedacht

Tijdens deze Masterclass, worden niet de gebruikelijke contouren gevolgd, maar de “vormen van tonale eenheid”. Daarmee verlaten we meteen ook ons brein, want aan kennis van anatomie hebben we tijdens deze Masterclass niets. In feite wordt deze middag een gevecht tegen die hersenpan die maar steeds een “arm” of een “oog” wil duiden. Gelukkig neemt Sam Drukker de deelnemers in een inleiding stap voor stap mee in dit “kijken zonder vooroordelen”.

In deze masterclass wordt er gewerkt met 2 modellen!

Masterclass Jan van Loon “ Landschap schilderen vanaf het Leekstermeer”

Jan van Loon

Jan van Loon is een veelzijdig schilder, die aansluit bij de Nederlandse figuratieve schilderstraditie, maar hij is geen fijnschilder. Hij houdt zich bezig met het landschap, portret, interieur en stilleven, waarbij hij een voorkeur toont voor de visuele werkelijkheid

Dit jaar wordt zijn 80- verjaardag middels vele tentoonstellingen gevierd, nu t/ 8 september in de Martinikerk in Groningen.

Jan van Loon (Harlingen, 1938) wordt de ‘Nestor van de Drentse schilders’ genoemd. Een eretitel die geografisch toch wat te beperkt is, want in zijn jonge jaren gaf Jan al les in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervolgens, decennialang aan de Academie Minerva in Groningen en daarna in diezelfde stad aan de Klassieke Academie.

Jan van Loon is lid van het Drents Schilder Genootschap(DSG), Pulchri, de QuasiRealisten en de Noordelijke Aquarellisten

Masterclass:

Landschap met lucht, water, de oevers van het meer en de horizon van de Onlanden staan centraal in deze masterclass.

Onder begeleiding van de kunstenaar Jan van Loon, gaan de deelnemers aan de Masterclass schilderen op pontons op het Leekstermeer.

De deelnemers, verzamelen zich op het parkeerterrein voor de Vrijbuiter en worden met busjes vervoerd naar Paviljoen Pool.

Vanaf paviljoen Pool worden 3 grote pontons naar een bijzondere locatie aan de rand. Van het Leeksterneer gebracht. I.v.m. met calamiteiten zijn er EHBO-ers aanwezig en is er een boot die heen en weer vaart naar paviljoen Pool.

Masterclass Jon Gardella “Portret boetseren met Chamotte klei”

Jon Gardella

Jon Gardella (New York, 1948) is een in Nederland werkende beeldhouwer, tekenaar, schilder, decorontwerper en dichter.

In 1966 studeerde hij aan de Accademia di Belle Arti di Roma en Rijksacademie in Amsterdam. Gardella’s monumentale bronzen beelden zijn door heel Nederland te zien in parken en steden. Gardella kan worden gerekend tot de Groep van de figuratieve abstractie.

Door de NPS is een documentairefilm gemaakt over het werk en leven van Gardella getiteld “Vaart in de Beelden”. Jon Gardella is een monumentaal beeldhouwer. De bronzen beelden, tekeningen en schilderijen tonen dynamiek, beweging, ruimte en schoonheid. Gardella is altijd bezig geweest met het vastleggen van beweging en emotie. Op papier schetst hij snel de beweging van bijvoorbeeld dansende modellen.

Bij alle ontwerpen is er balans tussen de architectuur van een park, plein of gebouw, de wensen van de opdrachtgever en de esthetica het uitgangspunt. Hiermee brengt Gardella een relatie aan tussen het kunstwerk en de omgeving, waardoor de beelden passen in de ruimte.

Masterclass:

Er zal aandacht worden gegeven aan proporties; zoals de houding van de schedel ten opzichte van het gezicht. Tevens aandacht voor de expressie van de model.

In deze masterclass wordt er gewerkt naar model en is dus een extra bijdrage noodzakelijk.

I.v.m. de Masterclass zijn er voor de deelnemers speciale platen met metalen staven gemaakt, zodat de “koppen” van klei tijdens het boetseren niet “omvallen” Op de stangen is opgevouwen krantenpapier strak heen geplakt, zodat de kop hol blijft. Als het beeld/portret enigszins droog is kan men het staafje ijzer inclusief papier er uittrekken. Hierdoor kan men het beeld laten bakken of langzaam laten drogen.

De 2 Masterclasses van Sam Drukker vindt plaats in het atelier van de TSR(locatie-K38)

De Masterclass van Jon Gardella vindt plaats op het binnenplein van K38

De Masterclass van Jan van Loon vindt plaats op het Leekstermeer