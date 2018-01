35ste editie kerst-straten-volleybaltoernooi

ZEVENHUIZEN – In Zevenhuizen is afgelopen week de 35ste editie van het kerst-straten-volleybaltoernooi georganiseerd. Het recreatieve toernooi, waarbij plezier voorop staat, kon rekenen op een breed deelnemersveld. Op woensdag- en vrijdagavond werd het toernooi afgewerkt aan de Oudestreek. De deelnemers waren vooral vriendenteams of teams uit een bepaalde buurt. Net als ieder jaar vierde de gezelligheid hoogtij in Zevenhuizen, waar ze al weer uit kijken naar het volgende kersttoernooi van 2018.

De organisatie lag in handen van Sportvereniging SVA, die dergelijke evenementen vaker organiseren en dit met veel plezier doen.