40 jaar Teken- en Schilderclub Roden

Jubilerende vereniging met heel eigen karakter

RODEN – Teken- en Schilderclub Roden, kortweg TSR, viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Een heugelijk feit voor de vereniging, die inmiddels 255 leden telt verspreid over heel Noord-Nederland. Voor secretaris Tineke Oberink en pr-vrouw Diny Brouwer, een mooie aangelegenheid om de historie van de vereniging in kaart te brengen.

‘De vereniging is ontstaan op 8 maart 1977. Het idee kwam van Jelly van den Bosch, beeldend kunstenaar uit Roden, die op dat moment lid was van de Culturele Raad hier in Roden. Zij inventariseerde of er behoefte was aan een club voor amateurschilders, die gezamenlijk een ruimte zouden krijgen om te schilderen en te tekenen. Die behoefte bleek er te zijn en de club ging dus in 1977 van start’, vertelt Diny. Tineke vult haar aan: ‘De vereniging begon met een groep van 42 leden, die één middag in de week exposeerden in ’t Achterhoes in Roden. Wat vroeger ’t Achterhoes was, is nu Kinderwereld.’ De club verbleef acht jaar in ’t Achterhoes, alvorens in 1985 te verhuizen naar ‘de zolder van boerderij Dijk’. Diny licht toe: ‘Wij noemden het de zolder van boerderij Dijk. In feite was dit een bovenverdieping van een groot appartementencomplex. Op de begane grond had je allerlei kleine appartementen en de bovenverdieping huurden wij.’ Exposities werden gehouden in Het Koetshuis. Toch was de zolder van boerderij Dijk niet ideaal. ‘De trappen die naar de ruimte leidden waren erg stijl, waardoor veel leden moeilijk de trap op kwamen of hem simpelweg niet op durfden. De trap was echt doodeng’, zegt Tineke.

Sinds 2014 is TSR echter te vinden in Kunstencentrum K38. Hier komt oprichtster Jelly van den Bosch weer in beeld. ‘Jelly is een rode draad door onze vereniging. Zij heeft er namelijk voor gezorgd dat wij in een ruimte van K38 mochten verblijven. Dit is gelukkig op de begane grond en heel toegankelijk voor alle leden’, zegt Diny.

Goed, genoeg over de historie van de vereniging. Diny en Tineke vertellen maar wat graag over de karakter van TSR. ‘Binnen onze vereniging heb je vijftien groepen van maximaal achttien leden. Daarnaast hebben we zes vaste docenten en twee invalkrachten. Het leuke aan onze verenging, is dat de groepen zelf inspraak hebben in de lesstof. Dat wil zeggen: de leden doen niet alleen wat de docent hen opdraagt, maar mogen ook zelf ideeën aanleveren’, zegt Diny. ‘Iedere groep heeft ook zijn eigen karakter’, vertelt Tineke. ‘De ene onderneemt ook buiten de club om veel met elkaar, terwijl de andere groep juist vaker op de schilderclub zijn. Buiten het schilderen om, is er natuurlijk ook een heel groot sociaal aspect’, vervolgt Tineke. De lessen van de TSR duren ongeveer twee uur. Dit kan ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds zijn. ‘Vaak lopen de lessen uit. Het belangrijkste, vind ik, is namelijk het nabespreken. Aan het einde van de les zet iedereen zijn werk bij elkaar en dan bespreek je de gemaakte doeken met elkaar. Daar leer je ontzettend veel van’, vindt Tineke. Tineke benadrukt hierbij dat ook mensen zonder schilder-ervaring, lid kunnen worden van hun prachtige club.

Exposeren doet TSR natuurlijk ook. ‘Momenteel hangen doeken van ons in keukencentrum Hummel te Haulerwijk. Die doeken hangen daar nog tot 10 november. Daarnaast exposeert iedere drie weken een andere groep in de koffiekamer van onze vereniging’, zegt Tineke. Ook met de zakenkring organiseren zij vaak exposities, zoals ze met Daan Nijman een heuse wedstrijd organiseerden. ‘Voor boekhandel Daan Nijman organiseerden wij binnen de club een wedstrijd voor de mooiste boekenlegger. Die werd dan door de boekhandel meegegeven als er een boek werd verkocht’, zegt Diny.

Het 40-jarig jubileum van de club wordt dit hele jaar door al gevierd. Zo zijn er in november speciale workshops te beleven en hebben ze binnenkort een groot lustrumfeest met alle leden en docenten. In januari 2018 wordt het jubileumjaar pas echt afgesloten. Dan bedanken zij namelijk hun docenten, door hen een week lang te laten exposeren in Kunstencentrum K38.