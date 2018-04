4e Avond4daagse in aantocht!

RODEN – Alweer 4 jaar een vaste waarde in Roden: de Roder Avond4daagse. Zo snel gaat dat dus. Vroeger, héél vroeger zelfs, hoorde de Avond4daagse bij Roden als de kalkoen bij de kerst. Daarna is –ie decennialang van de radar verdwenen. Tot 2015. Toen besloten Stichting Sportstimulering Noordenveld (SSN) en de sportcoaches Tessa Steghuis en Wouter Meertens (namens WiN) om de Avond4daagse opnieuw in te voeren in Roden. Want omliggende dorpen als Peize, Norg en zelfs Nieuw-Roden hadden er één, maar geen ‘Potjes met vet’ in de straten van Roden. Dat moest anders vonden ze. Ze gingen voor een structurele terugkeer’, zo lieten ze destijds weten. En daar is (tot nu toe) geen woord van gelogen. De vierde editie wordt gehouden op 29 mei gehouden. En de inschrijving? Die is vanaf vandaag, dinsdag 3 april, geopend!

Geen jubileum misschien, maar leuk is het wel. Vier dagen ’s avonds wandelen is toe aan de vierde editie. Voorzitter Arno Kakkenberg voorspelt het. Niet eerder staan er zoveel deelnemers aan de start dan dit jaar. Hij rekent op zo’n 1.500 wandelaars. Vorig jaar waren dat er 1.200, in 2016 ruim 800 en tijdens het debuut in 2015 ongeveer 600. Het is duidelijk: de Avond4daagse zit in de lift. Is enorm populair. Vorig jaar kwam weerman Piet Paulusma er zelfs voor naar Roden. Voorspelde op de tweede dag van de vierdaagse het weer in de achtertuin van Zwembad de Hullen. Paulusma had het goede weer letterlijk meegenomen. Vier dagen lang een stralende zon. Als afsluiter van de vierdaagse kwam de brandweer wat verkoeling brengen. En dat leverde ontzettend veel plezier op bij de jonge wandelaars die hun hand niet omdraaiden voor een kletsnat shirt. Het weer is een grote speler voor een evenement als deze, weet ook Kakkenberg. “Als het weer goed is, ben ik er zeker van dat we volgend jaar overtreffen. Regent het, tjaa…, dan is het een ander verhaal. Laten we positief zijn. We rekenen gewoon op een lekker zonnetje, haha. Dit jaar gaan we de Avond4daagse fanatiek onder de aandacht brengen bij de scholen in Roden. ‘Jongeren op gezond gewicht’ is een thema dat we belangrijk vinden als organisatie. Daar willen we iets mee doen. De Noordenveldse JOGG-studenten Daan Vrielink en Robin van der Tuin gaan op bezoek bij de scholen en dagen de kinderen uit om mee te lopen. Niet dat het een competitie moet worden. Juist niet. Het gaat erom dat zoveel mogelijk kinderen meedoen. Gezellig met vrienden en vriendinnen of de hele klas meewandelen. Het is behalve een sportief ook een heel gezellig evenement. ‘De ervaring van vroeger als kind kan ik nu delen met mijn eigen kind’, is iets dat we veel horen van ouders die de routes samen met hun kind lopen. De JOGG-studenten (Jongeren Op Gezond Gewicht) van de gemeente Noordenveld Daan Vrielink en Robin van der Tuin zullen de komende tijd de scholen bezoeken om te vertellen over de Avond4daagse. We gaan er vanuit dat er daardoor nóg meer kinderen meedoen. En voor wie alleen één of twee avonden mee wil doen: dat kan ook! Je kunt je dit jaar namelijk per avond inschrijven. En al doe je maar één avond mee, je krijgt een blijvende herinnering aan de vierdaagse.”

Routes

En denk nou maar niet dat de vierde editie gewoon een kopietje wordt van de vorige wandeltocht. Nee zeg. Spiksplinter nieuwe, verrassende routes belooft Kakkenberg. Inclusief een route die geschikt is voor de minder valide bewoners van Roden. Die van donderdagavond gaat namelijk dwars door het centrum van Roden. Ook door een aantal gebouwen. Welke dat zijn kan de voorzitter nog niet zeggen. De organisatie is nog in gesprek met een aantal betrokken partijen. “Alle routes zijn nieuw en verrassend. We zijn met een club van zes organisatoren. Allemaal inspirerende, enthousiaste mensen. Ieder heeft z’n eigen ideeën en inbreng. Het is een hele organisatie, zo’n vierdaagse, maar het leuke is dat iedereen een onderdeel oppakt. De een bemoeit zich met de routes, de ander zorgt dat vrijwilligers bij elkaar komen, weer een ander regelt een versnapering en iets te drinken. Dat werkt super. Op de laatste avond, vrijdag, leidt de route langs de bospaden van het Mensingebos om vervolgens vóór 21:00 uur te finishen bij Sportcentrum de Hullen. “Natuurlijk sluiten we de vierdaagse feestelijk af. Om met dat beetje energie dat nog over is, samen iets leuks te doen. Vorig jaar was dat met een drumsessie van Hit It. Een geweldig succes. Nu zitten we te denken aan iets met dans. Dat is nog niet rond, maar we hebben verschillende lijntjes uitstaan. En bij goed weer is de brandweer van de partij natuurlijk!”

Start- én finishplaats is net als voorgaande jaren Sportcentrum de Hullen. Anders dan anders kunnen actieve wandelaars die de 10 kilometer lopen starten in aparte startvakken die helemaal vooraan gesitueerd zijn. Dat is handig, want zo hoeven ze niet telkens de minder snelle wandelaars hoeven in te halen. De starttijden zijn vanaf 18:00 bij Sportcentrum de Hullen. Op vrijdag is de start van de 5 kilometer vanaf 18:45 en de 10 kilometer om 18:00 in verband met een gelijktijdige finish.

Inschrijven

Vanaf vandaag (3 april) kan iedereen zich inschrijven voor de vierdaagse. Voorinschrijven levert een eurootje op. Meedoen kost vier euro voor vier dagen. Schrijf je je op de dag zelf in, betaal je vijf euro. Een dag meelopen kost 3 euro, inclusief blijvende herinnering. Aanmelden kan via de website www.avondvierdaagse-roden.nl. En houd ook de Facebookpagina van de Avond4daagse in de gaten voor updates. Tot slot laat de voorzitter nog weten dat ze de organisatie op zoek is naar verkeersregelaars. Dus wie zich geroepen voelt om verkeerschaos te voorkomen tijdens de vierdaagse: even melden bij de organisatie. Je kunt een mailtje sturen naar: info@avondvierdaagse-roden.nl. De vierdaagse start op29 mei en duurt tot en met 1 juni.