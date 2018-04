4×4 voetbaltoernooi in de meivakantie weer in Roden

RODEN – Op woensdag 2 mei organiseert Johan Wardenier van v.v. Roden in samenwerking met Wouter Meertens (sportcoach van de gemeente Noordenveld) weer een 4×4 voetbaltoernooi bij v.v. Roden. Alle kinderen in de leeftijd van zes tot dertien jaar van de basisscholen in de Gemeente Noordenveld, kunnen meedoen. Vorig jaar telde het 4×4 toernooi in Roden maar liefst 140 kinderen en de organisatie hoopt wederom op een groot aantal deelnemers.

Het toernooi staat in het teken van gezond leven en sporten. In het kader van Noordenveld Beweegt wil de organisatie de kinderen in de vakantie in beweging krijgen. Een ander doel is dat teams op een sportieve wijze, zonder scheidsrechter, wedstrijden spelen.

Een team mag maximaal uit vijf spelers bestaan en deelname kost vijf euro per team. Een oudere speler mag niet in een jonger team spelen. Voor meer informatie en opgave, kan eenieder terecht bij Johan Wardenier (j.wardenier@home.nl of 0652001046).