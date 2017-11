Penta Primair en Westerwijs verder onder naam Stichting Quadraten

‘Dit is puur een bestuursfusie, alles blijft verder hetzelfde’

REGIO – Tijdens de gezamenlijke directeurendag in Nieuw Allardsoog, afgelopen donderdag, is vol trots de naam en het logo van de nieuwe stichting onthuld: Stichting Quadraten. De betekenis van de naam Quadraten is: quadraten is ‘kwadraten’. De ‘Q’ vertelt in welke tijd de naam, en dus de organisatie, ontstaan is. Een ‘Q’ is een cirkel, of een O, die niet in zichzelf opgesloten zit, maar verbinding met de buitenwereld maakt. Voor Onderwijs en Opvang is dit van primair belang. Kwadrateren is machtsverheffen.. Verheffen betekent hier en nu ‘onderwijs naar een hoger niveau brengen’. Dat is wat Westerwijs en Penta Primair met de fusie beogen. Het waren jarenlang twee zelfstandige stichtingen, die nu samengaan. “We werkten al samen, maar met twee stichtingen, dat wordt nu een. Daarmee zijn we klaar voor de toekomst”, legt Johan Heddema van Penta Primair uit. De totstandkoming heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad. In juli van dit jaar werd het mogelijk. Na lange tijd is de nieuwe naam bekend. Het is puur een bestuursfusie.. Het personeelsbestand bllijft hetzelfde, ook het aantal scholen zal niet veranderen. Westerwijs heeft een kantoor in Marum, Penta zetelt in Grootegast. De twee kantoren schuiven nu in elkaar. Het pand in Marum is gehuurd, Grootegast is eigendom van Penta. Dus gaat de stichting opereren vanuit Grootegast. Het pand wordt aangepast. Er komt alleen een andere naam op de gevel”. Op 1 januari 2018 is de fusie definitief. “De gemeenten moeten nog akkoord geven. Zuidhorn heeft al ja gezegd. Het wachten is op de andere gemeenten” In Noordenveld zijn OBS de Hoeksteen en CBS de Parel onderdeel van Penta Primair.