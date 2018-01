Sportgala: podium regionale megatalenten

Noordenveld barst van het sporttalent

NOORDENVELD – Een nieuw jaar is de uitgelezen mogelijkheid om terug op te blikken op het voorgaande jaar en even stil te staan bij opmerkelijke (sport)prestaties. In Noordenveld gebeurd dit jaarlijks tijdens het immer spectaculaire Sportgala in de Pompstee waar de beste lokale toppers worden gehuldigd voor hun verdiensten voor de Noordenvelder sport. Vorige week liep de Krant al een rondje langs de categorieën Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Deze week schijnen we ons lichtje over de genomineerde sporttalenten en de sporters met een beperking.

Vooral eerstgenoemde categorie is groter dan ooit. De reden daarvoor is vrij simpel: Noordenveld barst van het sporttalent. En dan hebben we niet alleen over sporters die excelleren op de lokale velden, maar over jonge sportpareltjes die hard werken om hun sporen ook elders in het land –en soms zelfs internationaal- te verdienen.

Twee keer goud, evenzoveel zilver en een bronzen plek. Dat is de oogst van de eerste genomineerde in de categorie Sporttalent van het Jaar, Ava Krause. De 14-jarige paardenliefhebster uit Een timmert flink aan de weg en wist afgelopen jaar het Nederlands Kampioenschap Z-dressuur viertal Goud4Goud te winnen met haar trouwe metgezel op vier benen ‘Golden Legend’. Ook genomineerd is multi-talent Adne Koster. De 17-jarige Rodenaar blinkt uit in zowel wielrennen als schaatsen. Dat doet de schaatsende wielrenner –of vice versa- niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook in het buitenland. Zo was Koster in 2017 de sterkste in het klimcriterium te Mechelen. Het mooiste moment beleefde hij echter tijdens het Nederlands Kampioenschap wielrennen in zijn leeftijdscategorie in Montferland, waar hij zich mocht kronen tot Neerlands beste. Ook snel is Sam Ensing. De 13-jarige snelheidsduivel uit Peize is afgelopen jaar Nederlands Kampioen grasbaan geworden met een 125 cc motor. In die categorie behoort de jonge Sam tot de wereldtop. Een tiende plek op het WK in Frankrijk en een 13e plek tijdens het EK Speedway in Polen onderstrepen dat. Net zoveel lef heeft Christy Bo. Het kickbokstalent werd in oktober wereldkampioen WFMC Kickboxing 2017 in de categorie -55kg. Haar Duitse opponent bleek in de poulefase geen partij voor de harde stoten van de 13-jarige Christy en ook de finale was een prooi voor het talent dat traint in Nieuw Roden. Bekend in deze categorie is Demi Vogel, de winnares van vorig jaar is ook dit genomineerd. En niet zonder reden! Na een 8e plek op het EK Acrogym en een 10e plek in China tijdens het wereldkampioenschap pakte zij, samen met haar team, de winst in de Rotterdamse Ahoy tijdens het Nederlands Kampioenschap voor sport acrobatische gymnastiek. In Lieveren woont één van de grootste motorsporttalenten van Nederland: Jeroen Hilster. Hilster (16 jaar, foto) is opgenomen in de KNMV Junior Academy waar alleen de beste toekomstige motorcoureurs worden klaargestoomd voor het grote werk. Met 10 (!) podiumplaatsen en een ruime voorsprong in punten werd Jeroen Hilster afgelopen jaar Nederlands Kampioen ProCup 600. En last –maar zeker niet least- Jolijn Essink (foto). De hockeykeepster is een vaste klant in deze categorie en ook dat is niet verrassend. Elk jaar laat zij zien tot de beste jeugdige hockeykeepsters van Nederland te behoren en eveneens elk jaar lukt het Jolijn om stappen te maken in haar ontwikkeling. Wat heet, de Rodense is in 2017 gekroond tot beste hockeykeepster van het Rabobank Saturnus Tophockey Toernooi en werd in het Topsportcentrum van Almere uitgeroepen tot beste keepster van het MERCIAN Indoor toernooi. Essink traint naast haar club GHBS uit Groningen ook bij de dames van Laren 1, GoalieWorks in Hilversum en bij het eerste damesteam van Raffelberg in Duisburg. Bij de laatstgenoemde club traint zij onder voormalig Duits international Susi Wollschlager. Met Raffelberg mocht ze in maart zelfs mee op trainingsstage in Barcelona.

Unieke sporters present op Sportgala

In de categorie ‘Sporters met een Beperking’ zien wij twee zwemmers van Flotar Roden. Job van der Lienden en Alexander Wassing, zijn de twee genomineerden. De fanatieke maar bovenal enthousiaste sporters, zouden zich op 27 januari tot de beste sporter met een beperking van Noordenveld kunnen kronen. Reden genoeg, om met beide heren kennis te maken.

De 15-jarige Job uit Een heeft veel zin in het Sportgala, zo laat zijn moeder Jolanda weten. ‘Hij kende het Sportgala van Noordenveld nog helemaal niet, maar toen hij zag hoe enthousiast Alexander werd, toen begon hij er ook zin in te krijgen. Bij ons thuis werd direct het nationale Sportgala gekeken. Het Sportgala leeft nu helemaal bij ons’, vertelt zij. Job, die al drie jaar zwemt bij Flotar, doet geregeld aan wedstrijden mee. ‘De zwemcoaches houden de persoonlijke records bij, maar ik heb niet het idee dat Job daar veel mee bezig is. Het is wel zo dat, als het allemaal niet naar wens gaat, hij daar flink van baalt. In dat opzicht is hij een echte sporter.’ Job is het sterkst in de schoolslag en de borstcrawl en kijkt vaak YouTube- filmpjes om zijn techniek te verbeteren en die te vergelijken met andere sporters.

De 42-jarige Alexander uit Leek – die op 31 januari 43 wordt – kende het Sportgala al, zo vertelt zijn vader Ton. ‘Hij was met Flotar al eens eerder naar het Sportgala geweest en toen hij hoorde dat hij genomineerd was, vond hij dat prachtig.’ Ook Alexander zwemt geregeld – Ton schat zo’n zes keer per jaar – wedstrijden. Zijn specialiteit ligt in de rugslag en de schoolslag. ‘Alexander let wel op zijn persoonlijke tijden en probeert die altijd te verbeteren. Als het niet zo goed gaat, dan laat hij dat wat makkelijker van zich afglijden. Dat heeft misschien ook wel met het leeftijdsverschil met Job te maken, dat Alexander daar wat minder mee zit. Maar hij probeert zichzelf wel altijd te verbeteren.’

Echte sportmensen zijn het dus, Job en Alexander. Daarnaast kunnen ze het goed met elkaar vinden. ‘Het zijn echt zwemvrienden’, vertelt Jolanda. De twee kijken reikhalzend uit naar het Sportgala. ‘Het gaat bij Alexander nergens anders meer over’, lacht vader Ton.

Over de kansen van de twee, zijn Jolanda en Ton realistisch. ‘Het zal lastig worden, omdat het gehele G-team van ONR is genomineerd. Maar meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen. Ik vind het al fantastisch dat Job en Alexander een podium krijgen. Dat is voor mij veel belangrijker’, zegt Jolanda. Eddy Lagro, verantwoordelijke voor de PR van Flotar, kent Jeanette Roede van ONR goed. ‘Zij zijn de favoriet in deze categorie en wij gunnen ze dat ook van harte. Bij sporten met een beperking gaat het om het meedoen, erbij horen. Het is allang mooi dat de sporters nu een podium krijgen.’

Jolanda hoopt dat de sporters van Flotar als voorbeeld kunnen dienen. ‘Ik zou het mooi vinden als er mensen geïnspireerd raken. Door het enthousiasme van de sporters, creëer je meer begrip denk ik.’ Eddy vult haar aan: ‘Daarnaast geeft het ze zelfvertrouwen. Op een podium kijkt iedereen naar je. Tel daar nog eens de fotografen bij op: het is fantastisch.’ Flotar organiseert op 7 april een regionale zwemwedstrijd. Deze zal om 14:00 uur ’s middags geopend worden door burgemeester Klaas Smid. Maar eerst zijn de pijlen gericht op 27 januari, want dan zullen Job en Alexander in het zonnetje worden gezet. En terecht: want wie enthousiasme, fanatisme en sportiviteit weet te combineren, is een waardig sportmens.

De naam van de laatste genomineerde -of eigenlijk: genomineerden- in deze categorie is al gevallen. Het hele G-team van ONR dingt mee en wordt door Eddy Lagro zelfs gezien als grote favoriet. ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, is het credo bij de voetballers. Niettemin werden zij bijna winterkampioen! Saillant detail: wel heeft de G-jeugd een unieke prestatie geleverd door de meeste koeken te verkopen tijdens de jaarlijkse koekactie. Zij zijn dus de absolute koekenkampioen. Dat is overigens niet verrassend, want deze voetballers hebben sowieso hart voor hun club ONR. Met het geven van radio- en televisie-interviews én de verkoop van wedstrijdprogramma’s hebben de G-sporters een belangrijke rol gespeeld bij de inzamelingsactie voor een kunstgrasveld. “Dit team verdient het om een in het zonnetje gezet te worden door de motivatie en het plezier dat zij uitstralen in het voetbal”, laat de club weten.

Het Sportgala Noordenveld wordt op 27 januari gehouden in de Pompstee. De stembussen zijn gesloten en de stemmen worden geteld. Het laatste woord is aan de jury om de uitzonderlijke sportprestaties naast elkaar te leggen en af te wegen welke sporttoppers volgens de leden van de jury gekroond moeten worden tot beste in hun categorie.