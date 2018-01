De Ongenode Gast ontmoet oud-FC-vedettes

LEEK – Het waait in principe altijd op Sportpark Oostindie van voetbalvereniging VEV’67 en dat is ook vandaag het geval. De Ongenode Gast parkeert zijn wagen op de parkeerplaats en loopt gebroederlijk met een veteraan gehuld in FC Groningen trainingspak naar de kantine. De beste man is actief speler van de FC Groningen Old Stars, het team met de oudste spelers dat gelieerd is aan FC Groningen. Zij spelen Walking Footbal, een speciaal soort voetbal gericht op ouderen, waarbij de spelers wandelen in plaats van rennen. ‘Of ik er zin in heb? Ja, even een potje ballen hè’, bromt hij.

Vandaag geven de spelers van FC Groningen Old Stars een demonstratie, om Leek kennis te laten maken met het Walking Football. Vanaf 31 januari start VEV’67 namelijk met hun eigen Walking Football-team, en om spelers te enthousiasmeren, komen de Old Stars maar wat graag langs in Leek. In de kantine is het een drukte van belang. Dat is niet geheel verrassend, VEV heeft zich druk bezig gehouden met de PR. Harald Veenstra, webmaster van VEV en vandaag ook fotograaf, heeft het er druk mee gehad, maar ziet dat zijn werk niet voor niets is geweest. Wanneer iedereen voorzien is van een plak cake en een bakje koffie, zorgvuldig ingeschonken door Anne Bouma, neemt voorzitter Emo de Vries het woord. Hij dankt de initiatiefnemers van het Walking Football in Leek – te weten Wim Brander, Johan Wardenier en Jaap Pranger – en merkt op dat er ‘meer mensen dan verwacht zijn’. Daarna bedankt hij FC Groningen, die niet alleen zorgen dat hun Old Stars een demonstratie geven, maar ook twee doelen als presentje hebben geschonken aan de Leekster voetbalvereniging. Een mooi gebaar van de Groningers.

Vervolgens neemt Mick Duzink, manager maatschappelijke projecten van FC Groningen, het woord. Hij vertelde over de start van het Walking Football bij FC Groningen, en hoe Nijland reageerde op dit ‘wandel voetbal’. ‘Nijland zei: “Walking Football? Zo slecht gaat het toch niet?”, lacht Mick. De zaal lacht beleefd mee, waarna hij onverstoorbaar doorgaat met zijn verhaal. ‘Leg het thuis maar eens aan je kleinkinderen uit, dat opa weer gaat voetballen en dat er niet mag worden gerend in het veld’, zegt Mick, die de smaak inmiddels te pakken heeft. Na een aantal grappig bedoelde opmerkingen, benadrukt hij nog het belang van bewegen. ‘De afname van spiermassa is een veel voorkomend probleem bij ouderen, en is soms zelfs een doodsoorzaak.’ Zo, die komt even binnen.

Nadat de afgevaardigde van ‘de FC’ is uitgeraasd, is het de beurt aan één van de initiatiefnemers. Jaap Pranger belicht de praktische kant van het verhaal. De benodigdheden, het materiaal en hoe men zich kan aanmelden. ‘Mensen die eens willen weten of het wat voor hen is, kunnen gerust eerst een maand meedraaien. Daarna kunnen ze beslissen of ze het wat vinden en of ze al dan niet lid willen worden.’

Wanneer ook Jaap zijn zegje heeft gedaan, spoeden de Old Stars zich richting kleedkamer. Nog geen vijf minuten later staan de eersten al op het winderige veld van VEV. Niet alleen de spelers van FC Groningen betreden het veld, ook Job van Driel – ras VEV’er – stapt het veld op. De clubcoryfee valt in zijn geel-zwarte trainingspak direct op. Hij kan eigenlijk niet ontbreken op een dag als vandaag.

Aan de zijlijn staan bekende VEV’ers als Tunnes Nieuwhoff en Tammo Kamminga. En verdomd: zelfs burgemeester Berend Hoekstra is aanwezig. Tevreden ziet hij dat het initiatief goed wordt ontvangen. ‘Ik weet eerlijk gezegd niet of het uniek is in deze regio’, bekent Hoekstra. ‘In ieder geval ben ik niet bekend met een dergelijk initiatief in het Westerkwartier.’ De burgemeester juicht het desondanks zeker toe. Zelf blijft hij aan de zijlijn staan. Als basketballer moet je je kwaliteiten kennen.

Op het kunstgrasveld van VEV wordt ondertussen druk gevoetbald. Snelle loopacties mogen dan ontbreken, scherpe passes zijn er genoeg. Aan de kant staan al gauw een mannetje of dertig te kijken. De regels zijn nog niet iedereen even duidelijk. In principe moet de bal namelijk onder heuphoogte worden gehouden. ‘Mag ik wel hooghouden dan? Daar ben ik heel goed in namelijk’, grapt één van de toeschouwers. Het antwoord blijft op zich wachten, waardoor de opmerking van de beste man in de typische ‘VEV-wind’ wordt geslagen.

Wat: demonstratie FC Groningen Old Stars bij VEV’67

Wanneer: Dinsdag 24 januari

Hoe laat: 9:30 uur