LEEK – Kort na de wolf, das en bever lijkt in Nederland ook de kabouter terug van weggeweest. Er doken maar liefst vijf op, bij een kinderevenement in Museum Nienoord. De educatieve medewerkers zijn nauwelijks verrast. Anje Hartgers: ‘de eeuwenoude tulpenboom heet in de volksmond kabouterboom, vanwege zijn holle stam’. Grieta Engelsman: ‘we herkenden de kabouters aan hun baard en muts’.

Volgens burgemeester Hoekstra komen kabouters mogelijk af op de collectie miniatuurkoetsen van het Nationaal Rijtuigmuseum: ‘kabouters hebben oog voor detail’.

Het opzienbarende nieuws brengt Museum Nienoord dan ook tot een tentoonstelling (t/m 30 september) over de meest geliefde tekenaar / schilder van kabouters: Rien Poortvliet (1932-1995).

Museumdirecteur Pruiksma: ‘dankzij de groeiende biodiversiteit door duurzaam natuurbeheer, duikt de kabouter al overal in het land op. Het Rien Poortvliet Museum zit midden in het Haringvliet. Museum Nienoord onder bomen, tussen gras.

Mevrouw Adrie Konijnendijk van het Rien Poortvliet Museum verwijst naar het gunstige vestigingsklimaat ik Leek: ‘Zelfs het begrip krimpgebied krijgt hier dankzij de kabouter een positieve associatie.’

Zoon Tok Poortvliet adviseert om vooral kinderen tot een museumbezoek te stimuleren: ‘Bij hun lengte en onbevangenheid voelen kabouters zich vertrouwd.’ Hij herinnert zich de internationale belangstelling voor zijn vaders -inmiddels cultuurhistorische- kabouterstudies. ‘Voorkom op Nienoord wel Loch Nes-achtige situaties!’ aldus Poortvliet jr.