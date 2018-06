De Ongenode Gast wandelt een rondje mee om de Brink

RODEN – Roden barst van de historie en cultuur. Het dorp is daar dan ook erg trots op en wil dit uitdragen. Om dit ook onder de jongste jeugd onder de aandacht te brengen, organiseren het Scheepstra Kabinet, Museum Kinderwereld, Museum Havezate Mensinge en de Catharinakerk jaarlijks het ‘Rondje om de Brink’. Kinderen van verschillende basisscholen in Noordenveld lopen dan mee en leren op een leuke manier over de historie en de cultuur van Roden. Afgelopen week was het de beurt aan groep 3 en 4 van obs Het Spectrum uit Peize. En de Ongenode Gast, die liep mee.

De ochtend begint voor hem bij het Scheepstra Kabinet. Daar wordt hij verwelkomd door Roely Doedens-Ananias en Mieke Scheltens. Zij vertellen vandaag het verhaal van het Scheepstra Kabinet en leren de kinderen hoe leerlingen vroeger les kregen. Dat begint met het rustig binnen komen van de school (lawaai is uit den boze!) en met het controleren van de handen. Wanneer die niet schoon worden bevonden, moet de leerling eerst zijn of haar handen wassen. Als alle kids eenmaal in de schoolbanken zitten, is het tijd voor een stukje geschiedenisles. Allereerst wordt uitgelegd wat een kabinet is, om vervolgens door te gaan naar het zo bekende leesplankje. ‘Hoe heet dit denken jullie?’, vraagt Mieke. ‘Een namenbord?’, vraagt één van de leerlingen. Vervolgens wordt het verhaal van het leesplankje verteld. Over Teun die met zijn aapje naar een klein dorpje komt. De kinderen van Het Spectrum luisteren geboeid naar het mooie verhaal.

De Ongenode Gast gaat verder. Op naar het tweede adresje, te weten Museum Havezate Mensinge. Buiten zijn de luid kwakende kikkers goed te horen en binnen is een groep al druk bezig met een rondleiding. Die wordt verzorgd door Gerrit Warmelink. Hij wordt bijgestaan door ‘dienstmeid Annechien’ (in werkelijkheid Tine van der Leur). Gerrit vertelt over het dure servies in de eetkamer en neemt de kinderen dan mee naar de oude slaapkamer van Havezate Mensinge. Daar wijst hij op een object dat verdacht veel wegheeft van een steelpan. ‘Dat werd vroeger gebruikt als kruik’, vertelt hij. De kinderen mogen ook nog even raden wat dat malle houten ding in de hoek van de kamer is. ‘Een wc!’, roept één van de kinderen. ‘Correct!’, roept Gerrit. ‘Vroeger noemde ze het gewoon een poepdoos.’ Dit tot hilariteit van de kinderen.

Op dan naar Museum Kinderwereld. Daar staat vrijwilligster Tineke van Gelder te wachten op de volgende groep kinderen. Deze ochtend bevalt haar goed, al geeft ze aan dat het qua tijd nog wel eens krap is. ‘De kinderen willen natuurlijk graag spelen, maar moeten na een halfuur ook weer door’, zegt ze. Desondanks vermaakt ze zich kostelijk. Wanneer de leerlingen eenmaal zijn gearriveerd, krijgen zij eerst uitleg over het museum. Daarbij wordt natuurlijk met een schuin oog naar vroeger gekregen. ‘Vroeger hadden kinderen niet zoveel speelgoed als nu’, legt Tineke uit. Hierbij laat ze een pollepel zien, die is ‘omgebouwd’ tot pop. ‘Ik vind het mooier dan een Barbie’, merkt één van de kinderen op. ‘Laat je ouders het niet horen, want dan krijg je voortaan alleen nog oud keukengerei op je verjaardag’, hoorde je de Ongenode Gast haast denken. Na een korte rondleiding van Tineke, moet er uiteraard even gespeeld worden. Vooral de draaimolen is in trek en wat blijkt: deze kan aardig hard. De kinderen gieren het uit van het plezier, zoals dat bij een dergelijk museum hoort.

Van de hectiek van Museum Kinderwereld, naar de rust van de Catharinakerk. Hier vertelt Walter Mijles, dominee sinds 2016, over de geschiedenis in de kerk. Natuurlijk komt het verhaal van Catharina voorbij, waaraan de kerk haar naam dankt. Een indrukwekkend hoogtepunt is het aansteken van kaarsjes, met het bijbehorende stiltemoment. Er worden kaarsjes opgestoken voor overleden opa’s en oma’s, maar ook voor overleden honden. Een mooi moment van bezinning in een toch wel hectische ochtend. Dat laatste beaamt dominee Mijles ook, wanneer de kinderen de kerk verlaten. ‘Een drukke ochtend, maar wel hartstikke leuk’, zegt hij. Veel tijd om een praatje te maken heeft hij niet. Hij moet zich voorbereiden op de volgende groep. Voor de Ongenode Gast komt hiermee een einde aan een leuke en leerzame ochtend. Benieuwd naar een sfeerimpressie van het ‘Rondje om de Brink’? Bekijk dan de video op de site van de Krant (www.dekrantnieuws.nl).

Wat: Rondje om de Brink

Wanneer: woensdag 30 mei

Hoe laat: 9:00 uur