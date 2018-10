De Ongenode Gast duikt in de VIP-tent van Volksvermaken

RODEN – Mooi weer en paardjerennen staan standaard garant voor een hoop volk. Mensen die een gokje wagen en met dat gokje een smak geld hopen binnen te harken, mensen die paardjerennen als excuus gebruiken om thuis of kantoor te ontvluchten en mensen die op de allerlaatste dag van de Ronermark nog even flink de bloemetjes buiten willen zetten. De Ongenode Gast behoort tot de laatste categorie. En voordat die bloemen naar buiten geslingerd worden doet –ie eerst nog even verslag van de happening op De Brink in Roden.

De Ongenode Gast besluit per rijwiel naar het centrum te gaan. De bolide ergens parkeren is geen makkie op de Rodermarktwoensdag. Bovendien is de kans groot dat gezellig is en het dus niet bij twee biertjes blijft. Terwijl de Ongenode Gast in slakkentempo (sneller kan niet, er staan duizenden mensen langs het rennersparcours) het centrum probeert binnen te dringen, loopt hij de ene na de andere bekende tegen het lijf. Boekhouder Jacob Slenema bestelt een patatje bij de friettent op de Brink, paardenman Gert Holthuis staat (zonder zijn topamazone Ellen Wynia) langs het parcours. Met zijn kennis van zaken kan hij probleemloos een gokje wagen. Beroepsflirter Pieter Waning aanschouwt het tafereel met de jakkerende paarden ook. Dit keer met zijn buurvrouw. Gokken op het snelste duo doet hij niet. Hij heeft meer verstand van vrouwen dan van paarden. Catrin, Margot en Marleen zijn er duidelijk niet voor het paardenspektakel. Ze staan gezellig te babbelen voor de VIP-tent van Volksvermaken. Met een wijntje in de hand een beetje aan het nagenieten van hun gezamenlijke avonturen in de bushbush, vermoedt de Ongenode Gast. De heren Gerry Poster, Emiel van der Heide en Playtorn Musiwa brespreken onder het genot van een biertje alvast de reis van volgend jaar. Hans en Wilma van der Laan zijn er ook. Net als burgemeester Klaas Smid. En ja hoor. Hein schaap (samen met zijn Debbie) is ook op de zesde dag van de Rodermarkt present. Kennelijk kan de stratenmaker die tegenwoordig ook in tuinen doet er geen genoeg van krijgen. Hetzelfde geldt voor Marco Rellum die opnieuw in gezelschap van zwager Michel Nijdam verkeert. (Alweer) niet gezien: de vrouwen van de heren. Dat bevreemdt de Ongenode Gast enigszins. Wellicht dat ze straks iets goed te maken hebben. Verder gespot: Bart Spandaw (tegenwoordig modebaron), voetbalmakelaar Jan Dirk Zwerver, zijn vrouw Alida, Benjamin Berghuis (als altijd in keurig gladgestreken bloes), Jan en Hennie Buiter, de wethouders Henk Kosters en Jeroen Westendorp, Andre Brasse (zonder camera, met bier), styliste Ellen Vorenkamp (die laat zien dat gifgroen uitstekend combineert met donkergroen) en haar liefje en vrijbuiter Paul-Reiné van der Wijk die tegenwoordig in Oosterwolde in bedrijfskleding handelt. Terwijl het gejakker om het hardst op de Brink onverstoord verder gaat tapt ober Hendrik Niemeijer in rap tempo het ene na het andere pilsje in. Keurig voor elkaar in de VIP-tent van de Volksvermakers waar de drankjes (mits in het bezit van een blauw bandje) helemaal voor nop zijn. Wie ook een bitterbal wil moet over bijzondere gaven beschikken. De schaal gaat zo boven je hoofd aan je neus voorbij. En dat is best knap gezien de ober die ze ronddeelt niet over buitengewone proporties beschikt. Oud-politicus Geert Wolters is er ook. Zijn broer was er niet. Stephan Bulthuis (ook veel gezien tijdens de Rodermarkt) is zichtbaar goed gehumeurd. Waarschijnlijk dat zijn uitzendbureau voor heel even op een tweede plan staat. Of hij beschikt over een voortreffelijke bemanning die niet op de tafel danst als de kat van huis is. Ondertussen gonst het van de geruchten dat paard nummer 12 veel kans maakt om de snelste te worden. Het zal de Ongenode Gast een worst zijn wie er wint. Tegen een uur of half zes gaat het kladblok de tas in en de bloemen naar buiten.

Wat: Paardjerennen

Wanneer: Woensdag 26 september, De Brink Roden

Hoe laat: 13:00 – 18:00