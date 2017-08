RODEN – Augustus betekent zon, zee, stand en… trouwerijen. Dat is niet alleen vandaag de dag het geval, ook 60 jaar geleden was augustus een populaire maand voor jonge stelletjes om in het huwelijksbootje te stappen. Onder hen bevonden zich de heer Homan en mevrouw Oostenbrink, die elkaar op 17 augustus 1957 het ja-woord gaven. Aan wethouder Henk Kosters de eer om anno 2017 het jubilerende stel te feliciteren met hun mijlpaal in hun woning te Roden.