Kerstmarkt Tolbert volgens beproeft recept

TOLBERT – De decembermaand staat traditioneel in het teken van kerstmarkten. In allerhande soorten en maten, viert men de aanstaande feestdagen alvast uitgebreid. Of het nu in Roden, Leek, Zevenhuizen, Peize of Langelo is: bijna overal wordt wel een sfeervolle markt op poten gezet. In Tolbert doen ze dat nu ook al jaren. Plaats van handeling is dan altijd de HJC-manege, waar de gezelligheid hoogtij viert. Ook dit jaar mag Tolbert zich weer verheugen op een fijne kerstmarkt en ook dit jaar ligt de organisatie weer in handen van Volksvermaken Tolbert. De Krant blikt alvast vooruit op wat ongetwijfeld weer een fantastisch weekend gaat worden.

Twinkelende lichtjes, vrolijk versierd, veel kraampjes met prachtige artikelen, kleurrijke decoraties, gezellig brandende vuurpotten, vele geuren van overheerlijke diverse lekkernijen en een gezellige sfeer, dát is het beeld dat men weer kan verwachten op de uitgebreide en gevarieerde kerstmarkt in Tolbert, die plaatsvindt op zaterdag 8 en zondag 9 december in de H.J.C. manege aan de Hoofdstraat in Tolbert.

Uniek

Het bestuur van Volksvermaken Tolbert gaat voort op de ingeslagen succesvolle weg en heeft ook nu weer een mooie kerstmarkt weten samen te stellen. Bewust is ook nu weer gekozen voor een overdekte kerstmarkt, lekker verwarmd voor de bezoekers en zeer sfeervol ingericht. En dat is uniek, want vele kerstmarkten in de regio vinden plaats in de open lucht. Echter, de weergoden in Nederland blijken vaker dan gewenst niet te vertrouwen. En dus ‘doet’ Tolbert het al jaren binnen. ‘Volgens mij nu al zo’n tien jaar’, schat Siebo Beukema (verantwoordelijk voor de pr van Volksvermaken Tolbert) in. ‘Hoe lang de markt zelf al bestaat? Poe, geen idee. We begonnen in de Hoofdstraat en hebben het nog een tijdje bij autobedrijf Liewes gehouden.’

Jong en oud bediend

De vele kraampjes met kerstartikelen, kerststukjes, glühwein, ambachtelijke producten, kunstnijverheid, lekkernijen, versnaperingen en de rondwandelende kerstman maken dat het een zeer complete en sfeerrijke kerstmarkt is die zijn weerga in onze regio niet heeft. Diegenen die op zoek zijn naar een speciaal cadeau of een originele accessoire voor de kerstoutfit komt hier volledig aan zijn trekken. Om het voor de duizenden bezoekers nog aantrekkelijker te maken is er gezellige sfeermuziek en kan men even bijpraten en genieten op het horecaplein gedurende deze twee dagen. Voor de kinderen is er gelegenheid om creatief uit de voeten te kunnen. Popcorn, warme chocomel met slagroom en andere lekkernijen maakt de kerstmarkt voor de jongeren compleet. Kerstdorp Tolbert heeft alle bezoekers van jong tot oud héél veel te bieden in een prachtige ambiance en is het bezoeken zéker waard. ‘Het is altijd leuk, omdat wij jong en oud weten te bedienen. Er is genoeg te doen en te beleven. Neem nu de kerstman die rondloopt. De kinderen vinden dat geweldig en gaan er mee op de foto.’

Concurrentie

Qua insteek vaart de Kerstmarkt in Tolbert op de ervaring van afgelopen jaren. ‘Zo heel veel verandert er jaarlijks niet, maar we staan altijd open voor nieuwe ideeën’, zegt Siebo. ‘Of wij last hebben van bijvoorbeeld een Roder Weihnachtsmarkt? Dat valt mee. Wij trekken toch vooral publiek uit Tolbert en omstreken en hun publiek komt meer uit Roden en omstreken. Ach, wij doen het op onze manier en zij op die van hun.’ Wél blijft Tolbert vasthouden aan de manier waarop het momenteel de Kerstmarkt inricht. ‘We houden het een kerstmarkt. Dat moet men terug kunnen zien in de verschillende kramen. We willen niet iemand die spijkerbroeken verkoopt, zoals je die ook op een normale zomermarkt ziet. Het moet wél met kerst te maken hebben.’ Volksvermaken kiest met 8 december bewust voor een kerstmarkt vroeg in de maand. ‘Tegen het eind hebben de meeste mensen een hele volle agenda. Door net voor die drukte aan te zitten, hopen wij meer bezoekers te trekken.’

Praktische informatie

De zeer sfeerrijke kerstmarkt vind plaats op zaterdag 8 december van 12.00 uur tot 21.00 uur en zondag 9 december van 11.00 uur tot 17.00 uur in de verwarmde H.J.C.-manege aan de Hoofdstraat 53 in Tolbert. Kosteloos parkeren kan in de directe nabijheid van de manege.

Wat: Kerstmarkt Tolbert

Waar: HJC Manege, Hoofdstraat 53

Info: www.volksvermakentolbert.nl.