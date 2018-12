RODEN – Nog niet eerder ontving de redactie van de Krant een hartenwensbriefje van een voltallige schoolklas. De klas zou er graag een keertje samen op uittrekken. Gewoon even gezellige dingen doen, in plaats van met de neus in de schoolboeken. Toen juf Geertje Vogelzang de leerlingen van cbs de Regenboog in Tolbert meedeelde dat die wens uitkwam, waren ze compleet door het dolle. Redelijk snel wisten de kids uit groep 3b/4 waar ze samen naar toe willen: Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. De Ongenode Gast was erbij.

Normaal gesproken gaat het museum aan de Roder Brink pas om elf uur open. Maar speciaal voor de leerlingen van cbs de Regenboog draaide Dieny Overwijk de deur van het museum een uur eerder van het slot. Rowan, Elin, Marin en Alyssa zijn druk in de weer met allerlei vragen waarop ze een antwoord moeten zien te vinden. De klas krijgt namelijk een speurtocht door het hele museum. Onderwerp? De 90e verjaardag van de populairste muis van Walt Disney. Niet dat al die vragen over Mickey Mouse gaan, zo is het nou ook weer niet. In het poppentheater staan ook een paar poppen met een dierenhoofd. Om welke dieren het gaat, moeten de kids op een stencil noteren. Amber, Hilde, Finhas en Iris hebben het zichtbaar naar hun zin. Geen wonder ook. Wat is er nou leuker dan lekker spelen? André Menting heeft ook een groepje koters onder zijn hoede. Roos, Sebastiaan, Joyha en Leroy zijn op zoek naar een draaimolen. Die blijkt niet te vinden in het achterste deel waar het stikt van de Walt Disney-figuren. We lopen juf Geertje tegen het lijf. De Ongenode Gast is benieuwd hoe het zo gekomen is dat een hele schoolklas besluit om een wens in te sturen. De aanjager blijkt juf zelf te zijn. Ze nam de Krant mee naar school en las voor over de Hartenwensactie. De klas is erg begaan met het lot van andere kinderen. Kinderen die door financiële problemen van ouders niet mee kunnen doen. Dus dat goede doel, dat was de belangrijkste trigger om mee te doen. Groep 3b/4 zou het liefst geld willen voor Nationaal Fonds Kinderhulp, het fonds dat dingen als fietsen en zwemlessen financiert wanneer ouders dat niet kunnen betalen. Sowieso is de Regenboog fanatiek als het gaat om goede doelen, laat Geertje de Ongenode Gast weten. Al eerder wist de school een hoop geld op te halen voor KIKA. Lucano, Nathaniel, Sanne en Maud beamen het verhaal van juf.

Zoë staat voor de leesplank van Ot en Sien. Aap, noot, Mies… Dat is heel andere koek dan in groep 3b/4 van de Regenboog moet ze gedacht hebben. Haar klasgenootjes David, Elise en Noah zitten in de houten schoolbankjes uit de tijd van de inmiddels beroemd geworden Rodense fantasiefiguren. Zoë’s moeder Sigrid vindt het geweldig allemaal. Keer weer iets anders dan Nienoord, zegt ze. Vooral ook zo informatief, vindt ze het museum met speelgoed uit grootmoeders tijd.

Dieny Overwijk drukt de Ongenode Gast ook nog even een speurtocht in de handen wanneer hij op het punt staat te vertrekken. Niet dat het de bedoeling is dat de Ongenode Gast zelf ook nog even aan de slag moet om alle opdrachten te vervullen, nee Overwijk heeft een ander doel. Ze is vrijwilliger van het eerste uur. Hoort na 19 jaar bijkans bij het inventaris van het museum vindt ze zelf. Ze verzoekt de Ongenode Gast vriendelijk om een groot stuk te schrijven over ‘haar’ museum. Want het mag best verteld: speelgoedmuseum Kinderwereld is uniek in zijn soort. Waarvan akte Dieny!

Ongenode Gast

Wat: Hartenwens CBS de Regenboog komt uit

Waar: Speelgoedmuseum Kinderwereld

Wanneer: Woensdag 19 december

Hoe laat: 10:00 uur