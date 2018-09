Frans Labberton helpt kinderopvang in de townships van Kaapstad

RODEN – Frans Labberton verblijft momenteel in Zuid-Afrika. Daar is hij verbonden aan Stichting Mzamomhle, een organisatie waarvoor hij zich al tien jaar hard maakt. Maar liefst vier keer reist Frans naar de Provincie West Kaap af, waar hij iedere keer twee maanden lang zijn handen uit de mouwen steekt. Het doel? Kinderen in townships (Zuid-Afrikaanse sloppenwijken) grootbrengen in kinderdagverblijven waar ze op een verantwoorde en veilige manier worden opgevangen.

Stichting Mzamomhle ondersteunt duurzame lokale initiatieven op het gebied van kwalitatief goede kinderopvang en scholing in townships rond Kaapstad. Dit doen zij met scholing van personeel op het gebied van onderwijs, zorg, organisatie en financiën. Daarnaast zorgen zij voor goede huisvesting en faciliteiten, en regelen zij overige praktische hulp.

De stichting komt voort uit een initiatief van een aantal inwoners van het Utrechtse Baarn. In 2016 reisden zij af naar Zuid-Afrika, waar ze een Habitat bouwproject in een sloppenwijk van Kaapstad op poten zetten. Twee jaar later ontstond de stichting Mzamomhle, die inmiddels dus haar tienjarige jubileum mag vieren.

Frans vertelt hoe hij zelf in aanraking kwam met de stichting. ‘Ik ben tien jaar geleden bij Mzamomhle (Xhosa voor: Een goede poging) betrokken geraakt, toen ik samen met een paar anderen een kinderopvangfonds beheerde van Skobi uit Utrecht. Wij werden gevraagd om bij te dragen aan de bouw van een crèche in een township bij Kaapstad (Mfuleni).

Vanaf dat moment heeft de kinderopvang problematiek mij gegrepen als het ware. Kinderen in townships hier groeien op in erbarmelijke omstandigheden en hebben onvoldoende toegang tot veilige kinderopvang en goed onderwijs. “A child without education is a lost child”. De toekomst van deze kinderen wordt een stuk beter als ze (mede) grootgebracht worden in verantwoorde kinderdagverblijven. Alleen dan ontwikkelt het kinderbrein zich zodanig dat ze succesvol kunnen zijn op de basisschool. Dat is overal in de wereld zo. Dat coördineren we vanuit Nederland met een bestuur van zes mensen, waaronder twee oud-directeuren van grote kinderopvangorganisaties, twee mensen met een financiële achtergrond een PR-lid en een oud gezagvoerder van de KLM.’

Stichting Mzamomhle timmert hard aan de weg en heeft al veel projecten kunnen realiseren, zo vertelt Frans. ‘In tien jaar tijd hebben we vijf kinderdagverblijven geüpgraded en nieuw gebouwd, voor in totaal zo’n 600 kinderen. Vanaf februari van dit jaar ben ik betrokken bij een registratieproject van de Provincie West Kaap. Onder hun verantwoordelijkheid moeten ruim drieduizend kinderdagverblijven worden geregistreerd. Dan weet de overheid dat er op een verantwoorde en veilige manier kinderen worden opgevangen. Dan komen die dagverblijven ook in aanmerking voor subsidie van de provincie: vijftien rand per kind per werkdag. Dat maakt ze vervolgens financieel geheel zelfstandig. Alleen voor de bouw van deze centra zamelen we geld in, daarna hoeft er geen euro meer bij omdat ze zichzelf kunnen onderhouden. Dat geld komt van drie partijen: uit Nederland via onze stichting. Wij worden ondersteund door Wilde Ganzen die elke ingezamelde euro met vijftig procent verhoogt. Uit de Verenigde Staten via een particulier fonds en uit Zuid-Afrika zelf door samenwerking met professionele partijen. Uiteraard is de overheid ook gevraagd om een duit in het zakje te doen.’

‘Dat registratieproject wordt uitgevoerd door zeventien lokale social service organisations, waarvan Learn2live er een is. Daar ben ik aan toegevoegd’, vertelt Frans. ‘Om dit project succesvol te maken zijn we gestart met een pilot van twintig kinderdagverblijven die we de komende tijd gaan verbeteren. Dat doen we samen met alle verantwoordelijken van de gemeente Kraaifontein (een deelgemeente van Kaapstad). Hiermee helpen we direct duizend kinderen en hun families en meer dan honderd staffmembers die daar werkzaam zijn. Dat doen we voor slechts 150 euro per kind.’

Frans zal zelf nog tot 4 oktober in Zuid-Afrika verblijven. Medio november gaat hij er weer naar toe. ‘Mogelijk ook nog een keer in februari of maart 2019’, vertelt hij enthousiast. Ondertussen is het natuurlijk mogelijk om de jubilerende stichting een hart onder de riem te steken. Dat kan via (www.mzamomhlefoundation.nl).