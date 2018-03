Aandacht Westerkwartier voor uniek werkgelegenheidsproject

WESTERKWARTIER – Begin maart hebben de wethouders van de Westerkwartiergemeenten Ellen Seldenthuis ontvangen op het gemeentehuis in Zuidhorn. Seldenthuis, voormalig inwoonster van Leek, is initiatiefnemer van het bijzondere werkgelegenheidsproject in Ghana, ‘Tuma Viela’. Dit project wordt sinds kort ook financieel gesteund door afvalverwerkers Hummel recycling en HRM. De wethouders hebben toegezegd hun medewerking te verlenen om Ellen Seldenthuis voorlichting te laten geven over haar project op de basisscholen in het Westerkwartier.

Seldenthuis woont en werkt sinds 2004 in Ghana en startte in 2010 daar een werkgelegenheidsproject waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van water- en ijszakjes, die na gebruik op straat worden gegooid, mooie producten voor (school)kinderen maken. De producten variëren van schooltassen tot regenjassen. Hiermee krijgen deze mensen de kans om zich te ontplooien en een inkomen te verwerven dat hen in staat stelt zelfstandig te zijn.

De wethouders waren onder de indruk van dit mooie initiatief. Henk Bakker (Zuidhorn): “In het Westerkwartier zorgen we ook dat er zo min mogelijk zwerfafval op de straten terechtkomt. Wij staan eigenlijk niet genoeg stil bij hoe goed wij de afvalinzameling in het Westerkwartier hebben geregeld. Het is heel goed dat afvalverwerkers in het Westerkwartier dit initiatief ondersteunen. Daarmee maken zij zichtbaar dat het opruimen en verwerken van afval een wereldwijd belang is en tonen zij hun betrokkenheid daarbij”.

Meer informatie over ‘Tuma Viela’ kunt u vinden op www.tuma-viela.com