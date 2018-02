Aangrijpende film over veteranen Irak in Cinema de Winsinghhof

RODEN – Een keer per maand is er op woensdag in Cinema de Winsinghhof een speciale filmavond. Een bijzondere film met een verdiepend programma. In ‘Thank you for your service’ keren drie militairen terug van hun missie in Irak. Ze proberen hun normale leven op te pakken, maar worden daarbij geconfronteerd met een nieuw gevecht. Klinisch psycholoog Dorien de Groot geeft voor aanvang van de film een inleiding over PTSS op woensdag 21 februari om 19.00 uur

Het verhaal De oorlog na de oorlog. In ‘Thank You For Your Service’ keren drie militairen terug van hun missie in Irak. Ze proberen hun normale leven op te pakken, maar worden daarbij geconfronteerd met een nieuw gevecht. Het verhaal zoomt in op Adam Schumann. Achtervolgd door traumatische oorlogsherinneringen en een enorm schuldgevoel belandt hij in een intense strijd met zichzelf waar ook zijn omgeving en gezin in worden meegetrokken. Jason Hall won een Oscar voor het script van American Sniper en maakt met ‘Thank You For Your Service’ zijn indrukwekkende regiedebuut. De film is gebaseerd op het boek van Pulitzerprijs-winnaar David Finkel die daarvoor zeer open gesprekken had met Amerikaanse veteranen.

Inleiding over PTSS Inleiding en nabespreking met klinisch psycholoog Dorien de Groot. Zij legt uit wat PTSS is bij veteranen die zijn uitgezonden door Defensie. Aan de hand van een geanonimiseerd verhaal van een van haar cliënten legt zij uit welke gevolgen PTSS klachten hebben voor het dagelijks leven van Nederlandse veteranen. In de nabespreking is er ruimte voor vragen over PTSS bij veteranen naar aanleiding van de film.

Aanvang 19.00 uur. Entree is €7,50. Kaarten: www.cinemaroden.nl