Aanleg fietstunnel Peizerwold eind volgend jaar

PEIZE – Als het een beetje meezit wordt de lang gekoesterde fietstunnel in het Peizerwold volgend jaar medio oktober/november aangelegd. Als het meezit, want wanneer er beroep aangetekend wordt tegen het bestemmingsplan kan dat al gauw een vertraging opleveren van een half jaar of meer. Mocht een grondonteigeningsprocedure noodzakelijk zijn, dan levert dat nog eens 2 jaar vertraging op. De gemeente stelt het bestemmingsplan vast, maar is zelf geen uitvoerder van het project. Aanleg van de fietstunnel gebeurt onder supervisie van de provincie. De keuze om de tunnel in oktober/november aan te leggen is bewust; als bomen nog vol in blad staan of nog moeten groeien zoals in het voorjaar en zomer het geval is, dan is een grondwaterverlaging schadelijker dan wanneer de grondwaterstand na de bloei wordt gedaan. (Foto: Fietstunnel onder het Emmaviaduct in Groningen Verbindt de Brailleweg met de oostzijde van het Hoornsediep.)