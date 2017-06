Aanmeldingen 1e Beachvolleybal Toernooi Futsal Marum stromen binnen

MARUM – Op 24 Juni vindt voor het eerst het Futsal Marum Beach Volleybal Toernooi plaats bij Sportpark de Holten. Inmiddels hebben zich al vele teams zich opgegeven om te strijden om de schitterende bokaal! De organisatie is zich verder verheugt te melden dat ook DJ Arno Schaddé acte de présence geeft. Tijdens en na afloop van het toernooi zullen we de BEACH beats van DJ Arno te horen krijgen.

DJ Arno is een bekende in Marum en een getalenteerde DJ/producer waarbij het gevoel voor beats al vanaf kleins af aan in het bloed zit. Vanaf het eerste moment was het duidelijk ‘’deze dj beschikt over een eigen style’’. Naast het draaien van bekende muziek is Arno niet bang om verschillende genres en de nieuwste muziek uit te proberen.

Iedereen is uitgenodigd om de vele teams aan te moedigen en te genieten van de fantastische entourage, ook aan de kids is gedacht hiervoor zal een groot springkussen aanwezig zijn. Opgeven met een team kan nog tot en met 17 juni naar info.futsal.marum@gmail.com