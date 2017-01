Aannemer uit Veendam in maart los op de Albertsbaan

RODEN – Koen Meijer uit Veendam mag los op de Albertsbaan. De aannemer mag de klus om de parkeerplaats in hartje Roden op te knappen uitvoeren van de gemeente. Dat maakte wethouder Reint-Jan Auwema bekend in de raadsvergadering. Hij zei ook dat de drie andere aannemers die zich ook hadden ingeschreven voor de klus nog wel bezwaar kunnen aantekenen. Voor de facelift van de (nu nog) desolate parkeerplaats is 1.6 miljoen euro beschikbaar, bij elkaar gebracht door gemeente, provincie en de Roder middenstand. Voor de zomervakantie moet de Albertsbaan omgeturnd zijn in de mooiste parkeerplek van het noorden.