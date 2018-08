Aanspanningen voor kinderen tot 18 jaar in Norg

NORG – Norg maakt zich op voor het jaarlijkse regionale tuigpaardenconcours, dit jaar gehouden op de eerste zondag van september. Vanaf één uur ’s middags is het op de Brinkhofweide een opeenvolging van rubrieken met tuigpaarden en shows. Maar liefst 15 programmaonderdelen passeren de revue. De toegang tot het concoursterrein is gratis.

Een van de hoogtepunten van dit middagconcours is de aangespannen kinderrubriek. Kinderen onder de 18 jaar kunnen meedoen aan deze showrubriek. De deelnemertjes zullen waardering krijgen van de juryleden voor hun menkunst. Ook zal er gejureerd worden op het meest mooie geheel.

Wie meer informatie wil en/of zich hiervoor wil opgeven, kan contact opnemen met Willy Tienkamp, tel. 0592-613980/06-24959191. Mailen kan ook: info@stichtingnorgermarktconcours.nl. Opgeven kan tot 24 augustus.