Aanstaande zaterdag: open dag de Balans

REGIO – De Balans aan het Industriepark 5B in Leek bestaat 12,5 jaar en dit heugelijke feit wordt gevierd met een open dag, aanstaande zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. De Balans staat bekend als solide en serieuze praktijk waar de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn of haar probleem hoog in het vaandel staat. De Balans is de coach aan de zijlijn. Indien nodig wordt er ingegrepen en meegeholpen, maar de Balans wil vooral de patiënt de baas over het eigen probleem laten zijn. Er is zaterdag koffie en thee, er is soep en belangstellenden kunnen de praktijk zien en kennismaken met het leuke team. Ook mag de nieuwe apparatuur in de fitnesszaal worden geprobeerd.