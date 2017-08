Abiant Lycurgus on tour start in Leek

LEEK – Abiant Lycurgus begint de voorbereidingen op het nieuwe volleybalseizoen op maandag 21 augustus. Om 17.00 uur staat de eerste publieke training op het programma in het Alfa-college Sportcentrum in Groningen. De oefencampagne van de landskampioen onder de titel “Abiant Lycurgus on tour” begint op zaterdag 2 september in de Rodenburghal in Leek met een oefenwedstrijd tegen SSS uit Barneveld.

De wedstrijd maakt deel uit van ‘Abiant Lycurgus on Tour’ door de regio. In het weekend van 8 t/m 10 september is Volley Haasrode Leuven uit België, vorig jaar zesde in de competitie, de tegenstander in respectievelijk Zuidhorn, Harkstede en Scheemda. Een week later is Gieten de volgende halte. Bij VC Oostermoer wordt vrijdagavond 15 september gespeeld tegen SVG Lüneburg uit de Duitse Bundesliga. De Duitsers zijn op 16 september wederom sparringpartner evenals Orion. Plaats van handeling voor deze driekamp is nog niet bekend.

Bij de meeste van deze oefenwedstrijden verzorgen de spelers een clinic voor de jeugd uit de regio en geeft coach Arjan Taaij een lezing voor volleyballiefhebbers. Rond 20 september vertrekt de selectie van Abiant Lycurgus naar Polen, waar deelgenomen wordt aan een groot prestigeus toernooi. Het Plusliga toernooi is zeer sterk bezet. Op zondag 1 oktober wordt de Supercup in Groningen gespeeld, waarna op zaterdag 7 oktober de competitie begint met een thuiswedstrijd tegen Vallei Volleybal Prins.