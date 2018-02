ABN AMRO Roden gaat dicht

Aantal klantbezoeken neemt sterk af, digitaal bankieren en webcam-advies populair

RODEN – Klanten kiezen steeds meer voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Steeds vaker gebruiken ze de webcam, telefoon, chat of e-mail. Als gevolg hiervan loopt het bezoek in de kantoren al jaren sterk terug. Ook in Roden is dat het geval. Inmiddels is het gebruik door klanten van de diensten van het kantoor aan het Padkamp 1 in Roden zelfs zo sterk afgenomen, dat ABN AMRO heeft besloten op 6 april 2018 het kantoor te sluiten.

Klanten van het kantoor Roden worden binnenkort ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij welkom zijn op een ander kantoor, zoals aan de Weiersstraat 3 in Assen. Ook zijn daar geldopnamen en stortingen mogelijk. Een geldautomaat voor opnamen en storten, en een sealbagautomaat zijn ook te vinden aan De Dam 1 in Leek. Voor het vinden van de dichtstbijzijnde geldautomaat kunnen klanten terecht op de website van ABN AMRO. Klanten van het kantoor Roden hebben ook de mogelijkheid om op een kantoor bij hun in de buurt uitleg te krijgen over bankieren via internet of mobiel.

Directeur Personal Banking Klaas Ariaans: ‘Wij zien al jaren het bezoek aan kantoren teruglopen, omdat onze klanten hun bankzaken steeds meer regelen waar en wanneer het hen uitkomt. Dat doen zij vooral via Internet Bankieren en met de app voor Mobiel Bankieren. Ook voor een hypotheekgesprek kiezen onze klanten al bijna in de helft van de gevallen voor een gesprek via webcam, vaak vanuit hun eigen huiskamer. Daarom gaan we de komende tijd de mogelijkheden nog verder uitbreiden. ABN AMRO wil ook in de toekomst alle klanten optimale service en persoonlijk advies bieden. De klant kiest hiervoor zelf het moment en de manier waarop. Tegelijk hebben we met onze seniorencoaches extra oog voor onze oudere klanten die behoefte hebben aan extra ondersteuning bij hun bankzaken.’

Klanten laten duidelijk zien dat Internet Bankieren en Mobiel Bankieren inmiddels ondubbelzinnig de voorkeur genieten voor contact met de bank. Zo wordt de Mobiel Bankieren app al ruim 70 miljoen keer per maand gebruikt, bijvoorbeeld om geld over te maken, de daglimiet aan te passen of creditcardgegevens in te zien. Ook het aantal adviezen dat klanten krijgen via de webcam neemt snel toe en krijgt een hoge waarderingsscore van klanten. Het bezoek aan kantoren loopt daarentegen de laatste jaren steeds sneller terug. De helft van de klanten komt niet meer en de andere helft komt gemiddeld nog maar een keer per jaar op een kantoor.

De medewerkers van het kantoor Roden zullen voortaan werken in een van de ABN AMRO kantoren in de buurt. De huur van het kantoorpand wordt opgezegd.