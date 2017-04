Absolute wereldtop naar Leek en Grijpskerk voor Healthy Ageing Tour

GRONINGEN – De Healthy Ageing Tour voor vrouwen mag van 5 tot en met 9 april een groot aantal wielertoppers verwachten. Daarmee blijft met een nieuwe naam – eerder werd de wedstrijd verreden onder de noemer Energiewacht Tour – de traditie in stand dat de beste wielrensters van de wereld aan het vertrek staan in de provincie Groningen voor deze etappewedstrijd. Bovenaan het affiche prijken de naam van olympisch kampioene Anna van der Breggen uit Zwolle en de Deense wereldkampioene op de weg Amalie Dideriksen (FOTO). Beide rensters komen uit voor de succesvolle Nederlandse vrouwenformatie Boels-Dolmans.

Van der Breggen won in 2015 twee ritten, waaronder de slotetappe op Borkum. Dideriksen stond vanwege baanverplichtingen niet eerder aan de start, maar rijdt dit seizoen meer op de weg. Dat resulteerde al in een zege in de Ronde van Drenthe (UCI Women’s WorldTour). Ook Ellen van Dijk is opnieuw van de partij, de eindwinnares van 2016 voert de sterke formatie aan van Team Sunweb. Ook haar voorgangster op de erelijst, net als Van Dijk oud-wereldkampioene tijdrijden, Lisa Brennauer ontbreekt niet in deze editie. Met Annemiek van Vleuten is ook de smaakmaakster en pechvogel van de olympische wegwedstrijd in Rio aanwezig. De Finse Lotta Lepisto won onlangs Gent-Wevelgem voor vrouwen en was vorig jaar derde op het WK in Qatar. Zij is net als Nederlands kampioene Anouska Koster en heel veel meer sterke renster van naam present in de Healthy Ageing Tour.

De wedstrijd start in Leek, deze locatie is voor het derde opeenvolgende jaar etappeplaats. De tijdritspecialisten krijgen in de eerste etappe ruim baan, de eerste verschillen worden gemaakt in de zeventien kilometer lange openingstijdrit. Vervolgens is er voor de vrouwen een korte middagetappe voorzien. De gemeente Zuidhorn heeft er voor gekozen deze keer de westkant van de gemeente aan te doen, waarbi j de start en finish in de kern Grijpskerk komen te liggen. Baflo -bekend van de districtskampioenschappen in 2014 – is de gastheer van de belangrijke ploegentijdrit. Vervolgens wacht de renters een rit door de gemeente Stadskanaal. De etappe is gelijk aan de rit van 2016, die door de rensters als loodzwaar werd getypeerd. De gemeente Oldambt keert na 2 jaar afwezigheid terug in de ronde. De deelnemers wacht een ouderwetse waaieretappe dwars door zeven dorpskernen. Borkum heeft voor het derde achtereenvolgende jaar op rij de finale van de ronde. Het Duitse Waddeneiland biedt een prachtig decor voor de slotetappe.

Van 5 tot en met 8 april wordt op een deel van de dagparcoursen ook de Healthy Ageing Tour voor junior-vrouwen gereden. Deze wedstrijd maakt deel uit van de Nations Cup van de internationale wielerbond UCI en mag gerust de sterkst bezette etappewedstrijd voor junior-vrouwen in de wereld genoemd worden. De nationale ploegen van Noorwegen, Denemarken, USA, Duitsland, Slowakije, Wales, België, Kazachstan, Frankrijk, Oekraïne, Engeland en Zweden nemen het vertrek. Tegenstand komt van onder meer twaalf Nederlandse ploegen. Op de startlijst ook Lorena Wiebes, die in deze reeks begon met winst in de Piccolo Trofeo Binda en derde was in Gent-Wevelgem. In totaal starten dertig teams in deze wedstrijd.

Etappeschema Healthy Ageing Tour Elite-Vrouwen:

Woensdag 5 april: Etappe 1a: proloog Leek (16,9 km)

Woensdag 5 april: Etappe 1b: Grijpskerk-Zuidhorn (77,6 km)

Donderdag 6 april: Etappe 2: Ploegentijdrit Baflo (19,6 km)

Vrijdag 7 april: Etappe 3: Musselkanaal-Stadskanaal (154,4 km)

Zaterdag 8 april: Etappe 4: Finsterwolde-Finsterwolde (126,6 km)

Zondag 9 april: Etappe 5: Borkum-Borkum (117,9 km)