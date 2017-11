Abstracte doeken, bronzen stieren en fraai zilverwerk

Kunstcollectief ‘De Noordelijke Abstracten’ opent allereerste expositie in Roden

RODEN – Een schitterend debuut voor het nieuwe kunstcollectief De Noordelijke Abstracten (DNA). De allereerste expositie van de zes kunstenaars trok zaterdag hordes mensen naar Roden. Het unieke is de combinatie, de overeenkomst abstractie. In Galerie Barth Art hangt, staat én ligt het werk van Rob Koedijk, Wilma Wassing, Emy Noya, Sikko Mulder, Rineke Hollemans en Rita Siemons. Voor liefhebbers van abstracte kunst een walhalla, aan de Padkamp 21. Aan Sjors van der Heide de eer de eerste DNA-tentoonstelling te openen.

Een wonderlijke combinatie van abstracte schilderijen, houtsneden, bronzen beelden, oerhout met keramiek en bijzondere zilveren sieraden, dat behelst ongeveer het gezamenlijke werk van DNA, het kunstcollectief dat ontstond tijdens een onderonsje tussen Rob Koedijk en Emy Noya. Waarom niet iets samen doen, bedachten beide kunstenaars die daarvoor veelal alleen werkten en exposeerden. Koedijk in z’n eentje in z’n atelier, Noya was vooral druk met Kunst aan de Vaart. De klik was er, het echte kunsthuwelijk werd gesloten toen ook beeldend kunstenaar Wilma Wassing, graficus Rineke Hollemans, abstract schilder Sikko Mulder en sieradenontwerper Rita Simons aanschoven. “We merken nu al het succes van onze samenwerking. Vlak na de oprichting van DNA in augustus werden we al gevraagd door galeries om te exposeren. Galeries hebben vaak belangstelling voor een breder scala. De verschillende disciplines maken het interessanter voor bezoekers. In dat gat zijn we gesprongen.”

De allereerste DNA-expositie vindt plaatst in de moderne galerie van Brigitta en Jindrich Barth in Roden. Geen toeval. Koedijk exposeerde er zelf een jaar of 10 geleden namelijk ook voor het eerst. “We hebben een bijzondere band opgebouwd. Toen dit collectief geboren werd wist ik: de eerste expositie is in Roden”, vertelt Koedijk die zich zelf laat inspireren door de inmiddels overleden Fries-Groningse kunstschilder Gerriet Postma. De doeken van Koedijk zijn groot. Veelal in primaire kleuren. Knalrood, kobalt, geel. Uren bracht hij door in het atelier van de excentrieke Postma. Dronk er een borreltje, rookte een sigaret en danste de tango. Kocht werk van de schilder die hij zo bewonderde. ‘Dat kan jij ook’, zei Postma hem. Om te vervolgen met: ‘hier is een doek, daar staan de kwasten. Doe het maar.’ “Zo is het begonnen”, vertelt Koedijk over zijn eigen carrière in de kunst. “Jouw handschrift is een beetje als dat van Gerriet Postma, zeggen mensen wel eens. Ja, dan ben ik trots.”

Een ding is zeker: kunstliefhebbers raken niet uitgekeken in Galerie Barth Art. De bronzen stieren en paarden van Wilma Wassing zijn een lust voor ieder oog, net als de sculpturen die ze maakte van hout van 8000 jaar oud, afkomstig uit het Roderwolder bos. De houtsneden van Rineke Hollema waarin de impressionistische met landschappelijke vormen combineert zijn een sieraad aan je wand. Iets dat ook zeker geldt voor de kleurrijke werken van Koedijk en kunstschilder en docent Sikko Mulder. In de abstracte doeken van Emy Noya vind je de schoonheid van vergankelijkheid, iets waar de beeldend kunstenaar zich graag door laat inspireren. Met de bijzonder vormgegeven sieraden van Rita Siemons heb je iets unieks. Aan een ketting hangt een soort schelp gevuld met een breisel van zilverdraad. Bedenk het maar eens. DNA zoals het hoort te zijn. Persoonlijk en uniek. De expositie is nog te zien tot eind december. Galerie Barth Art, Padkamp 21 Roden. Web: www.barth-art.nl en www.denoordelijkeabstracten.nl