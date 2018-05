Acht van Noordenveld breidt uit

Tweedaags Wielerspektakel in aantocht

RODEN – Dit jaar wordt alweer de 35ste editie van de ‘Acht van Noordenveld’ verreden. Het evenement – voorheen bekend als de ‘Ronde rond het Ronostrand – pakt echter groot uit bij de zevende lustrumeditie. De eendaagse klassieker is verworden tot een heus wielerweekend, met een ploegentijdrit en criterium. Op zaterdag 16 en zondag 17 juni staat Roden hierdoor een weekend lang in het teken van de wielersport en zal het geluid van ratelende tandwielen goed te horen zijn. Jan Slenema en Pieter Buijs (beiden lid van de Wielervereniging Roden) vertellen over het spectaculaire wielerweekend. ‘Mooi weer met felle wind en een spannende koers: dat zou ideaal zijn.’

Het enthousiasme spat er af bij Jan en Pieter. Zij dromen al een tijdje van een wielerweekend rondom Roden en zien die droom nu werkelijkheid worden. ‘Het grote verschil is de uitbreiding van de wedstrijden, met een criterium en een ploegentijdrit’, zegt Jan. ‘Daarnaast doen nu ook de nieuwelingen en de junioren mee. Voorgaande jaren waren dat alleen de dames en heren’, vult Pieter hem aan. Met de komst van een criterium en een ploegentijdrit, zal er een totaal klassement komen voor iedere categorie. De winst kan hierdoor niet alleen gepakt worden tijdens de befaamde klassieker, maar ook tijdens de overige onderdelen.

De organisatie wordt als het ware aangespoord door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe, zo vertellen de heren. ‘Als fietsgemeente in een fietsprovincie, is het voor Noordenveld en Drenthe interessant om een fietsweekend te organiseren. Zij zijn erg behulpzaam en stimuleren ons echt om er iets moois van te maken’, zegt Pieter. Daarnaast zijn de gemeente en provincie de grootste geldschieters achter de uitbreiding van het evenement. ‘We hopen op een spin-off effect. De hotels in de regio zijn voor het weekend in ieder geval al bijna volgeboekt, dat is een goed teken’, zegt Jan.

Het uitgebreide evenement heeft nogal wat om het lijf. Zo heeft de organisatie plaats voor maar liefst 150 nieuwelingen, 150 junioren, 120 dames en 145 heren. ‘Als we in iedere categorie meer dan honderd deelnemers hebben, dan zijn we dik tevreden’, zegt Pieter. Overigens is het voor de organisatie van de Acht van Noordenveld geen primeur dat dit jaar een heel weekend wordt uitgetrokken voor het evenement. ‘In het verleden deden we dit ook al bij de Ronde Rond het Ronostrand’, zegt Pieter, die merkt dat de organisatie van een wielerweekend toch wat anders is dan een eendaagse koers. ‘We hebben een hele kluif aan de organisatie hiervan. Maar als de koers eenmaal gestart is, is het de moeite waard geweest.’ Het organiseren van een dergelijk evenement vindt Pieter echter absoluut geen straf. ‘Ik vind het mooi om wat te regelen voor de mensen, en ben blij met de toevoeging van de jeugd. Als het evenement op rolletjes loopt, is het voor mij geslaagd.’

Om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bedienen, heeft de organisaties specifiek nagedacht over zogenaamde ‘side events’. Activiteiten rondom de wielerwedstrijden, zodat ook de recreatieve fietser een mogelijkheid heeft om mee te doen. Op de zaterdag zal er een toertocht door de gemeente Noordenveld plaatsvinden. ‘Dit is een tocht met kleine toeristische uitstapjes’, vertelt Jan. ‘We laten de deelnemers kennismaken met het mooie Noordenveld. Voor de ouders en begeleiders van de jeugdige wielrenners een leuk uitstapje, lijkt me.’

Op zondag worden de allerjongsten bediend. Een heus kinderfietsevenement, met verschillende clinics waarin een breed fietsaanbod wordt aangeboden. Zo kunnen de deelnemers kennismaken met zowel ATB, als mountainbike en BMX-fietsen.

In gesprek met Jan Slenema moet het natuurlijk even over zijn kleinzoon gaan. Adne Koster is een begenadigd talent die binnenkort, op uitnodiging van Sunweb, meegaat op trainingsstage naar Zwitserland. Hij werd al eens Nederlands Kampioen in zijn leeftijdscategorie en behaalde de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Hoogstwaarschijnlijk fietst hij in het weekend van 16 en 17 juni de Acht van Noordenveld. ‘Hij kijkt er naar uit om in Roden te fietsen’, vertelt zijn trotse opa. ‘Maar vergis je niet : thuis winnen is het lastigste wat er is.’

Criterium

Eén van de noviteiten, zal dus een heus criterium zijn (zie route op linkerafbeelding). Deze wordt verreden door het centrum van Roden, met start en finish op de Brink. Er zullen dan telkens rondjes van 2,5 kilometer worden verreden in Roden, waardoor het centrum tijdelijk afgesloten zal zijn. Op zaterdagavond vindt eerst het criterium plaats van de dames om 18:30 uur. In totaal zullen zij zestig kilometer fietsen. De heren starten om 20:00 uur en zullen in totaal tachtig kilometer in de Roner rondte fietsen.

De volgende dag zullen de nieuwelingen om 9:35 uur beginnen aan het criterium. Zij rijden dan in totaal veertig kilometer. ’s Middags vindt het laatste criterium plaats, wanneer de junioren in totaal zestig kilometer over het Roner asfalt maken.

Ploegentijdrit

Ook nieuw is de ploegentijdrit, die de renners vanuit Lieveren – via een omweg – laat uitkomen voor Landgoed Mensinge (zie route op rechterafbeelding). De tijdritten vinden allen op zaterdag 16 juni plaats. Van 9:45 tot ongeveer 13:00 uur zullen bepaalde delen in de route hierdoor afgezet zijn.

Kers op de taart

Er staat dus, kortgezegd, meer dan genoeg op het programma tijdens 16 en 17 juni in Noordenveld. Jan en Pieter kunnen niet wachten. Het hoogtepunt blijft voor hen echter de klassieker, waaraan het weekend zijn naam ontleent. Jan houdt hier sowieso goede herinneringen aan over. ‘Ik weet nog dat Gerrit Alssema, wethouder van de gemeente namens het CDA, werd uitgenodigd voor een editie van de Acht van Noordenveld. Omdat het op zondag was twijfelde hij nogal, maar hij kwam toch. Na een ritje met mij in één van de jurywagens was hij om: “dit is fantastisch!”, zei hij. Daar doe je het toch voor’.

De jeugd rijdt de klassieker op de zaterdagmiddag. De dames doen dit op zondagochtend en de heren op zondagmiddag. Voor meer informatie en starttijden, kunt u de komende tijd de Krant in de gaten houden. Kijk ook op www.wielerverenigingroden.nl.