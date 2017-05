Achtste groepers mogen opnieuw naar Het Pauperparadijs

VEENHUIZEN – Wethouder Alex Wekema had afgelopen vrijdag een leuke dag. Hij ging namelijk op bezoek bij alle basisscholen in de gemeente om alle groepen 8 uit te nodigen voor een speciale VIP-dag van de voorstelling Het Pauperparadijs. ‘Ik vind het belangrijk dat jeugd iets te weten komt over de geschiedenis van Nederland. Daarom worden alle groepen 8 in Noordenveld uitgenodigd om de voorstelling Het Pauperparadijs, gebaseerd op het boek van Suzanna Jansen, bij te wonen. Om de kinderen alvast iets te laten weten over de geschiedenis van Veenhuizen, hebben alle scholen dat boek gekregen’, zegt de wethouder.