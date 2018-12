Achtste sfeermarkt Langelo in een nieuw jasje

LANGELO – Al acht jaar lang vormt Langelo in december het decor voor een fraaie sfeermarkt. Dit jaar werd gekozen voor een iets andere invulling aan deze markt. Zo waren de boerenschuren aan de Westerstraat 1 en 2 dit jaar in de decembersferen gebracht. Een nieuwe locatie zorgt uiteraard ook voor nieuwe standhouders. Van schoolplaten tot meubels en van keramiek tot advocaat: in Langelo was dit allemaal te koop. Ook versgebakken knieperties mochten niet ontbreken. De muzikale omlijsting lag in handen van het duo Henk & Jan, en natuurlijk was er een warme kop glühwein en chocolademelk te verkrijgen. Al met al een gezellig markt in het mooie Langelo!