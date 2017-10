Actiedag V.V. Roden belooft spektakel

RODEN – Voetbalvereniging Roden organiseert vrijdag 6 oktober een actiedag. Tijdens deze actiedag hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen ten behoeve van de vereniging. Inbraken in juni en juli van dit jaar zijn hier de reden van.

Bij de inbraak in juni is veel elektrisch gereedschap ontvreemd. Voorzitter Hans de Vries verwoordt het als volgt: ‘Ze namen alles met een stekker mee, zo moet je het zien.’ Via inzamelingen is er al gereedschap opgehaald, maar er moet nog flink in geïnvesteerd worden. Het grootste probleem is echter de zitmaaier. Deze werd in juli gestolen. ‘De zitmaaier is bij ons simpelweg van levensbelang. Zonde die maaier zijn we nergens’, zegt Hans. De totale schade van beide inbraken? Elfduizend euro. Vandaar dat V.V. Roden nu een actiedag organiseert om geld op te halen.

De dag zal om vier uur ’s middags beginnen met een sponsorloop voor de jongste jeugd tot en met dertien jaar. Van vijf tot zes zal de jeugd tot en met negentien jaar de sponsorloop doen. Opmerkelijk is dat voorzitter Hans de Vries zelf ook meeloopt. ‘Ik heb al een mooi sponsorbedrag opgehaald. Bij elkaar al zo’n duizend euro. Ik denk dat de mensen graag willen zien dat ik ga hardlopen, haha. Al moet ik zeggen dat ik nog wel wat last van een verkoudheid heb’, zegt de voorzitter.

Na de sponsorloop zal Reint-Jan Auwema de aftrap verrichten van een duel tussen oud-Roden en oud-Peize. Aan Rodense kant zullen onder andere Lucien Sahetappy, Hendrik Liewes en Alco Joosten aan de aftrap verschijnen. Ook oud-Peize heeft enkele aansprekende namen, met Klaas Stoffers en de vier broers Gritter. In de rust van het duel zal Showband Noordenveld voor het entertainment zorgen. Na afloop van de ‘derby’ zal het Oktoberfest losbarsten. Daarbij is er de mogelijkheid een eigen bierpul aan te schaffen. De muziek zal verzorgd worden door DJ Doedens en DJ Sap & Fruit. Voor de kinderen is er daarnaast een luchtkussen aanwezig en zal de mascotte van FC Groningen, Groby, van de partij zijn.

Het absolute hoogtepunt, al waarschuwt voorzitter De Vries dat de actiedag één groot hoogtepunt gaat worden, zal waarschijnlijk de verloting zijn. De lootjes zullen door jeugdspelers verkocht worden op het terrein van V.V. Roden en de organisatie heeft werkelijk fantastische prijzen weten te regelen. Via Ruud Hesp, wiens zoon bij Roden voetbalt, is er een gesigneerd shirt van Ruud van Nistelrooy, gesigneerde schoenen van Marco van Ginkel en een PSV shirt gesigneerd door de voltallige selectie geregeld. Daarnaast zijn er prijzen aangeboden door FC Groningen en SC Heerenveen. Ook maakt men bij de verloting kans op een VIP arrangement bij Donar of GIJS te Groningen.

Met het geld wat opgebracht zal worden, wil de vereniging allereerst een nieuwe zitmaaier kopen. Daarnaast gaan zij de beveiliging van het gereedschap flink aanpakken. ‘Tijdens de verbouwing van de kantine is de beveiliging van de kantine verscherpt. De materiaalhokken bleven helaas achter. We gaan er voor zorgen dat die straks ook beter beveiligd zijn’, zegt Hans.

Over de vraag of de actiedag een succes gaat worden, twijfelt hij niet. ‘We zijn met meer dan vijftig vrijwilligers bezig om er een waar spektakel van te maken. Ik ben overtuigd dat dit gaat lukken. Vanuit de gemeente komt wethouder Auwema langs. Van burgemeester Klaas Smid weet ik niet of hij aanwezig zal zijn. In ieder geval heeft hij me al wel gesponsord voor de sponsorloop.’

Hans weet niet wie het Groby-kostuum zal aantrekken. ‘Mij niet gezien in ieder geval!’, lacht hij.