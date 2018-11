Ada van Dijk komt met derde boek in de Historische Reeks Roderwolde

Er valt verbazingwekkend veel te vertellen over ‘Rowol’

RODERWOLDE – Aanstaande zaterdag presenteert Ada van Dijk haar nieuwe werk in een reeks over de historie van Roderwolde. In dit boek gaat ze in op het huis Mensinga, wat tot 1888 in Roderwolde prijkte. Over het huis Mensinga was tot op heden maar weinig bekend, maar Ada doet in haar boek een poging om de geschiedenis van het statige huis in kaart te brengen.



Ada verdiept zich al jaren in de Rowolmer geschiedenis en publiceerde in verschillende media. Voor een klein dorp als Roderwolde, valt er absurd veel te vertellen. Niet zo verwonderlijk ook, als je nagaat dat Roderwolde in 1989 haar 850-jarig bestaan vierde. Voor Ada is geschiedenis altijd een hobby geweest. ‘Ik studeerde vroeger Franse letterkunde, wat op zich niet zoveel met Roderwolde te maken heeft. Maar in de Franse letterkunde ben je eveneens veel met geschiedenis bezig. Daarnaast leer je hoe je dingen moet opzoeken, hoe je dingen kunt vinden in archieven en dergelijke’, zegt Ada. In 1977 kwam Ada, van oorsprong zelf geen Drent, in Roderwolde te wonen. Ze verdiepte zich al gauw in de historie van het gebied en werkte samen met de legendarische Peter van der Velde samen aan een boek. ‘Rowol Toendertied’, heet het boek waarin de geschiedenis van Roderwolde wordt beschreven. Het is een veelomvattend boek en Ada geeft toe dat het een tijdrovende opdracht was. Maar het schrikte haar absoluut niet af om meer werken over Roderwolde te schrijven.

Vandaar dat ze in 2012 begon met een historische reeks over Roderwolde. In 2017 verscheen het tweede deel van die reeks en aanstaande zaterdag wordt deel drie gepresenteerd. ‘Het gaat nu snel inderdaad’, zegt Ada. ‘Het lag op de plank en nu zet ik er vaart achter. Ik weet ook al waar deel vier over zal gaan.’

Deel drie zal dus voornamelijk over het huis Mensinga gaan. Weinigen weten het, maar pal naast de huidige plek van de tennisbanen, stond vroeger een groot huis dat een tijd lang te boek stond als ‘havezate’. ‘De boerderij van het huis Mensinga stond op de plek waar nu de tennisbanen liggen’, zegt Ada. ‘In 1949 brandde de boerderij af. Huis Mensinga stond er toen al een tijd niet meer.’ Het huis Mensinga was een buitenhuis van de familie De Coninck van het huis te Peize en had in deze regio veel aanzien. In haar zoektocht naar de geschiedenis van Mensinga, kwam Ada veel tegen. ‘Onder andere dat er een ‘tichelwerk’ (steenfabriek, red.) gevestigd was. Ik kwam ook veel verhalen tegen over de mensen die er woonden’, zegt Ada. ‘Een verhaal wat me is bijgebleven en ook in het boek wordt verteld, is het verhaal van Elsje Wolters. Het is nogal een treurig verhaal over een arme, alleenstaande vrouw die in een hutje woonde die in het bezit van de familie De Coninck was. Het verhaal laat zien hoe de armenzorg in heel Drenthe geregeld was. Destijds bekommerden mensen van de kerk en welgestelde families zich nog enigszins over deze arme mensen. Zo kon Elsje gratis wonen in het hutje van de familie De Coninck.’

Het is slechts één van vele opzienbarende verhalen en ontdekkingen die in het boek beschreven staan.

Ada geeft aan dat het verzamelen van informatie door de jaren heen erg traag ging. ‘Inmiddels heb ik een aardig archief opgebouwd. Dat maakt het wat makkelijker. Ik hoef het Drents Archief niet meer eindeloos door te spitten’, aldus Ada.

Het boek van Ada ligt vanaf maandag 26 november in het schap bij Boekhandel Daan Nijman en kost 15,95 euro. Bij voorinschrijving (via 25.vaneerden@netvisit.nl/ 050 5033220) kost het boek 13,50 euro. Tijdens de presentatie op zaterdag 24 november in Café Het Rode Hert, wordt het boek eveneens voor 13,50 euro aangeboden.