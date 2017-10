Adne Koster hoopt op top tien notering

RODEN – Aankomende zondag staat Red Bull Kop over Kop op het programma. ‘Rodens eigen’ Adne Koster zal aan de start verschijnen en aast op een hoge notering.

De pas 17- jarige leerling van rsg De Borgen in Leek, geldt in de wielerwereld als een groot talent. Waar de meeste leeftijdsgenoten kozen voor voetballen, maakte Adne al gauw de keuze voor de fiets. ‘Teamsport is niets voor mij’, zegt hij. ‘Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen.’ Tijdens Red Bull Kop over Kop, in feite een ploegentijdrit van honderd kilometer, is hij wel afhankelijk van zijn teamgenoten. Maar in hen heeft hij veel vertrouwen. ‘Het team is een maand geleden in elkaar geflanst en we hebben nog niet eens samen getraind. Maar als we een goede dag hebben, dan kunnen wij zeker een mooie tijd neerzetten’, zegt Adne.

De jonge wielrenner fietst bij een wielerploeg in België, waardoor hij vaak op en neer reist voor wedstrijden. Dat maakt hem zelf echter niet zoveel uit. ‘De wielerploegen in België pakken het wat professioneler aan, dus ik heb het er zeker voor over.’ Wekelijks brengt de vwo-leerling zo’n achttien uur door op de fiets. ‘Ik maak dan rondjes van tachtig of honderd kilometer. Maar soms ook langere of kortere ritten. Dat verschilt nogal’, aldus Adne.

Voor Adne is dit niet de eerste keer dat hij in Roden fietst. Zo werd hij al vierde bij de Lus van Roden voor junioren en won hij de Noord-Drentse Dorpenomloop die ook door Roden denderde. Over zijn toekomst is Adne uitgesproken: ‘Ik wil profrenner worden. De meerdaagse koersen en de klassiekers spreken mij dan het meeste aan.’