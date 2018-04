Adne Koster op Vlaams podium

VLAANDEREN – De 17-jarige Adne Koster uit Roden is zondag als tweede gefinisht in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. Daniël Arnes won de wedstrijd op een nat parcours in Vlaanderen. Aanvankelijk leek Koster niet tot de kanshebbers te behoren, daar hij liever niet op natte kasseien rijdt, zo gaf hij aan. Het eerste deel van de 133 kilometer lange jeugdkoers reed de Roder renner dan ook achteraan in het peloton. Uiteindelijk vocht hij zich naar voren en kwam binnen op één minuut van de zegevierende Deen. Overigens was het sowieso een Oranje feestje in Belgenland, waar Anna van der Breggen de vrouwenkoers op haar naam schreef en Nederland sinds 1986 weer een winnaar heeft in Niki Terpstra.