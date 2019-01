Adonis Sportacrobatiek geeft showtje weg in Jumbo

LEEK – Vrijdag 11 januari mochten sporters van Adonis Sportacrobatiek hun sport promoten in de Jumbo supermarkt in Leek. Omdat iedere sportvereniging wel een steuntje in de rug kan gebruiken, organiseert Jumbo supermarkten een actie onder verschillende sportverenigingen in de regio, waarbij sportpunten verzameld kunnen worden. De sporters lieten in de winkel een aantal elementen zien aan het winkelend publiek. De klanten waren enthousiast op wat de sporters aan kunsten lieten zien en die avond werden er dan ook veel sportpunten opgehaald. Ook maakt Adonis Sportacrobatiek nog kans op een bonus. Met de opbrengst hoopt de club nieuwe materialen aan te schaffen om de sporters nog beter te kunnen te begeleiden. U kunt nog tot begin februari meesparen voor Adonis Sportacrobatiek!