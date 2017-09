Adri Bakker voorzitter Motor Toer Club Roden eo

RODEN – “Het is wel bijzonder dat ik in Wolvega woon en voorzitter ben van een motorclub in Roden. Het komt door mijn partner uit Groningen die contact had met de motorclub, die opgericht is in 1995. Ik ben nu twee jaar voorzitter. Normaal duurt een voorzitterschap vier jaar. Een voorzitter op 65 kilometer afstand is niet ideaal. Het aantal leden liep terug. Ik wilde de club niet kapot laten gaan. Als er straks iemand zegt ik wil wel voorzitter worden, dan geef ik het stokje graag door. En dan het liefst iemand uit Roden. Eerder hadden we toerritten in competitieverband, waarbij de ritten geregistreerd werden bij de KNMV en LOOT, dat staat voor Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs. Het is de tegenhanger van het meer commerciële KNMV. Dit jaar hebben we zestien tochten, dat is best veel. Ons thuishonk is Café Onder de Linden. We organiseren evenementen voor elk wat wils. In juli hadden we een verrassingstocht naar Duitsland. Met onder meer palingeten. Afgelopen weekend hadden we de Bittburg-toer. Eerstkomende tocht is op woensdag 13 september. De laatste rit is op 7 oktober. Als afsluiting is het een korte rit met gezamenlijk eten. Als voorzitter doe ik het voorzetje van de jaaragenda. Elk jaar hebben we een algemene ledenvergadering,. We vragen wie ‘voorrijder’ wil worden, zodat niet altijd dezelfde persoon de rit organiseert. In de winter hebben we elke maand een bijeenkomst. Afgelopen winter hebben we het gehad over GPS-systeem voor routes. Ook zijn we een avond naar de drumschool in Roden geweest. Als motorrijder drummen, dat is een hele aparte ervaring. De leeftijd van de leden is heel verspreid. We hebben jonge meiden van 25 jaar, maar daarvan raken we enkelen kwijt, maar we hebben ook leden van in de zeventig, Het is een gezellige groep. We rijden in clubverband, met elkaar. Het is niet de bedoeling om elkaar kwijt te raken. Niet inhalen, maar lol met elkaar. Het is geen racewedstrijd. Er zijn leden bij die maar 20 kilometer per jaar rijden, maar sommige toeren 1000 kilometer. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Het lidmaatschap kost maar 28 euro per jaar. Een gezinslid betaalt 14 euro. Ze kunnen contact opnemen via E-mail : ledenadmin@mtcroden.nl .