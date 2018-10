Adria Verhoef exposeert in Norg

NORG – In de Brinkhof te Norg is van 23 oktober tot en met 10 december werk te zien van Adria Verhoef uit Waskemeer. Schilderijen met als onderwerp bloemen, landschappen, figuren maar ook abstract.

Haar voorkeur gaat uit naar acrylverf maar ze werkt ook met spuitbussen en andere hulpmaterialen. Adria Verhoef schildert al 25 jaar en heeft jarenlang les gehad van kunstschilder Joop Neutel. In haar eigen atelier Elsan geeft zij les aan volwassenen. De Brinkhof in Norg is open op maandag t/m donderdag van 8:00-22:00. Vrijdags tot 18:00 en in het weekend tijdens activiteiten (tel. 0592-675555).