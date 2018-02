Afsluiting ‘Jaar van de democratie’

RODEN – In een goed gevulde Pompstee te Roden is afgelopen week het ‘Jaar van de democratie’ afgesloten. 2017 werd door de gemeenteraad van Noordenveld uitgeroepen tot het jaar van de democratie. Hier werden allerlei verscheidene activiteiten en bijeenkomsten omheen georganiseerd.

Cabaretier Arno van der Heyden presenteerde de avond ter afsluiting van het jaar van de democratie. Wethouder en locoburgemeester Henk Kosters sprak tijdens de afsluitende avond en burgemeester Klaas Smid deed middels een videoboodschap een duit in het zakje op deze feestelijke avond.

2018 is door de gemeenteraad van Noordenveld uitgeroepen tot ‘het jaar van het erfgoed’.